Will Smith chiede scusa a Chris Rock attraverso un video pubblicato su YouTube. Così l’attore statunitense si scusa ufficialmente con il presentatore della notte degli Oscar rimasto vittima di uno schiaffo da parte proprio di Will Smith.

Sul palco degli Oscar del 2022 Chris Rock, noto comico, stava prendendo in giro qualche ospite come di solito usano fare i comici. In quella circostanza la sua vittima designata era proprio la moglie dell’ex Principe di Belair, Jada Pinkett presa di mira, in particolare, per la sua alopecia sulla testa.

A far perdere le staffe a Will Smith, nella 94esima notte degli Oscar, fu proprio la consapevolezza dello stato d’animo della moglie ed il suo dramma nel vivere una malattia del genere. Per difendere la moglie Smith sferra in diretta televisiva un sonoro schiaffo al comico.

In quella circostanza non vi furono le scuse dell’attore. Il quale poco dopo risalendo sul palco per ricevere il suo premio, in lacrime, si scusava con il pubblico per l’insano gesto. Adducendo le sue motivazioni al fatto che l’amore fa fare cose folli. Non si scusava, però, con la vittima del suo violento atto.

La Signora Jada Pinkett, la cinquantenne attrice, del resto, aveva già da tempo confessato pubblicamente la sua malattia autoimmune che le stava portando via i capelli. Non aveva nascosto in queste sue ammissioni pubbliche quanto per lei la cosa fosse un dramma e la stesse vivendo male.

Will Smith chiede scusa

A qualche mese dall’accaduto ecco, invece, arrivare le scusa dell’attore americano nei confronti del mal capitato Chris Rock. Cinque minuti di video affidati a YouTube dove Smith rispondendo alle domande dei suoi fans ritorna sull’argomento.

La sua motivazione per non essersi scusato immediatamente è che si trovava in uno stato di confusione ma che subito poco dopo aveva provato attraverso dei messaggi a mettersi in contatto con il suo “collega”.

La risposta è sempre negativa in questo momento da parte di Chris Rock che adduce un non sono pronto a parlarti ed incontrarti. Da qui le scuse pubbliche di Smith nel video. Rivolgendosi direttamente alla vittima del suo gesto violento chiedendo scusa e chiedendo di poterlo incontrare di persona per farlo come si deve.

Il principe di Belair ha colto poi l’occasione, qualora ve ne fosse bisogno, di scagionare la moglie Jada, la quale aveva subito la battuta del comico senza battere ciglio, senza gridare vendetta. Iniziativa del tutto personale quindi quella di Will Smith della quale oggi, almeno, a quanto stando nel video si pente amaramente.