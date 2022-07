Ilary Blasi, clamoroso: l’attesissimo incontro con Noemi mentre Totti resta lì a guardare | FOTO

By

Non si placano le indiscrezioni circa la separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti e ne escono di nuove ogni giorno. Vediamo cosa è stato detto stavolta.

La nuova fiamma del suo ormai ex marito e Ilary Blasi si sarebbero trovate insieme nello stesso locale.

Ilary Blasi furiosa

Su tutta la questione sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti una cosa appare certa: lei è furiosa. Tant’è che sembrerebbe non essersi ancora presentata a firmare le carte per il divorzio.

Da un articolo apparso sul settimanale di Alfonso Signorini Chi sembrerebbe che Ilary Blasi avrebbe assoldato un investigatore privato per poter scoprire se la storia di Francesco e Noemi fosse vero. Sul settimanale si ipotizzava che fosse stata la figlia Isabel a metterle la pulce nell’orecchio. La piccola avrebbe raccontato alla mamma di aver conosciuto Noemi e i suoi figli.

L’articolo di Chi ha fatto andare su tutte le furie il Pupone che si è detto pronto a replicare in modo ufficiale. Nonostante tutto, ha affermato di aver sempre dato tutto alla sua ex moglie. Eppure sembra ci fosse un accordo secondo cui la coppia avrebbe dovuto mostrare riservatezza nel caso di altre storie, per il bene dei figli.

La cena con Noemi

Una nuova indiscrezione sembra essere spuntata ovvero che Ilary Blasi e Noemi Bocchi fossero nello stesso locale ad una cena organizzata da Alex Nuccetelli, pr nonché ex della Mosetti. Nuccetelli sarebbe responsabile di aver fatto conoscere Totti e Blasi ma anche Totti e Bocchi.

A provare l’accaduto c’è un video del 23 ottobre 2021 relativo a quella serata. Il settimanale Oggi ha scoperto quel video pubblicato dallo stesso Nuccetelli sul suo profilo Instagram.

La cena si era tenuta a La Villa, un locale di Andrea Battistini, ex protagonista di Temptation Island. Si festeggiava il compleanno di Anna Boschetti, compagna del Nuccetelli. Oltre a Francesco Totti e Ilary Blasi c’era anche Noemi Bocchi. Già da quel periodo, infatti, si presume si stesse frequentando, lontano dai riflettori, con Totti. Sarebbe stato troppo strano che entrambi frequentassero gli stessi posti senza conoscersi ancora.

Ilary Blasi e Noemi – nanopress.it

Dagospia ha dato ulteriore acqua sul fuoco. Totti ed Ilary nel video di due minuti vengono ripresi con una certa frequenza. Lui indossava un maglioncino giallo mentre Ilary era fasciata in uno scintillante abito verde. Poi, ad un certo punto, appare Noemi che balla in primo piano. Che il montaggio sia stato fatto ad arte per lasciare trapelare qualcosa di più?