Mai mettere il router in questo punto della casa: rallenta il Wi-Fi e raddoppia la bolletta

Router del Wi-Fi: dove lo dovresti posizionare a casa? Mai metterlo qui: non solo rallenta la connessione ma ti farà raddoppiare anche la bolletta a fine mese.

Tu dove hai posizionato il tuo router? Attenzione se lo metti in questo punto della casa: avrai una pessima connessione e soprattutto una bolletta salatissima.

Internet anche a casa, impossibile vivere senza

Il router del Wi-Fi rappresenta ormai da anni una salvezza per tutti. Sebbene i cellulari siano dotati di giga addirittura illimitati per consentirci di navigare in rete, in qualsiasi posto e a velocità anche piuttosto accelerata, possedere il router anche a casa è fondamentale, soprattutto per chi dispone di sistemi automatizzati di telecamere o per chi lavora in Smart working.

Ultimamente però hai notato che la tua connessione Internet è sempre più lenta e instabile? Non impazzire! Questa situazione spiacevole ti avrà spinto in più occasioni a contattare il servizio di assistenza e a parlare con gli operatori, ma al cento per cento non avrai risolto il tuo problema.

E se ti dicessimo che, talvolta, la cattiva connessione dipende dal luogo in cui è posizionato il tuo router, ci crederesti? Ecco perché non dovresti metterlo qui: non solo rallenta la connessione Wi-Fi ma ti fa aumentare anche il saldo in bolletta a fine mese.

Dove posizionare il router in casa

Se anche tu a casa hai il router che sta facendo i capricci dandoti una connessione lenta e instabile, devi correre immediatamente ai ripari. Hai provato già a contattare l’assistenza clienti senza successo? Allora continua a leggere questo articolo perché abbiamo la soluzione che ti salverà la vita.

Sai che molto probabilmente la scarsa qualità della tua rete dipende dal luogo in cui hai posizionato il router? Ebbene sì, a seconda di dove lo metti, cambia la connessione e anche il costo in bolletta.

Ecco che cosa dicono gli esperti a riguardo. La posizione in cui collocare questa “scatoletta magica” è fondamentale perché a seconda di dove la mettiamo, così a riceviamo una migliore o peggiore qualità del segnale.

Ricorda sempre che i router trasmettono i segnali verso il basso, quindi per avere una buona copertura lo dovresti posizionare in alto, per esempio poggiato su uno scaffale o su un mobile.

Un altro consiglio fondamentale è questo: devi necessariamente tenerlo lontano da altri dispositivi elettronici e anche da oggetti metallici. Dovresti soprattutto collocarlo lontano dal microonde perché quest’ultimo emette un segnale di 2,4 GHz che è uguale alla banda utilizzata da router Wi-Fi.

Hai notato che anche il tuo router ha le cosiddette “antennine”? Queste sono state poste ovviamente non per un dettaglio estetico ma perché aiutano a coprire varie angolazioni. Assicurati dunque, che siano puntate non tutte nella stessa direzione, piuttosto disponile una in orizzontale e una in verticale in modo che il tuo router possa coprire varie angolazioni della casa.

Wi-Fi e aumento in bolletta

Ti garantiamo che se seguirai queste pratiche e semplice raccomandazioni avrai una qualità internet decisamente migliore, una rete stabile e soprattutto una riduzione sul saldo in bolletta.

Com’è possibile che si verifichi un aumento, in termini energetici, con l’utilizzo del router? Devi innanzitutto sapere che i router di nuova generazione sono in grado di consumare all’incirca 10 watt all’ora, considerando però il rincaro del kilowatt, la spesa potrebbe arrivare addirittura sui 50 euro all’anno.

Ovviamente, se il il tuo modem è in grado di assicurarti una connessione ottima da un punto di vista qualitativo, lo utilizzerai nell’arco temporale che ti serve, per esempio per lavorare, controllare eventualmente le telecamere di casa o per guardare le tue serie TV preferite.

Il consiglio è di spegnerlo però quando non siamo in casa o non ci serve praticamente, ad esempio di notte. In questo modo non soltanto risparmieremo sulla bolletta ma anche la nostra salute ci ringrazierà. La scatoletta internet o router che dir si voglia, emana comunque campi elettromagnetici che non sono un toccasana per il nostro organismo.