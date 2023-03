Stando a quanto emerge dalla polizia nella cittadina tedesca di Karlsruhe è appena conclusa un’operazione su larga scala a causa di un sequestro. L’operazione era in corso fino a poco tempo fa, a causa di un malvivente che ha preso degli ostaggi all’interno di una farmacia e ha chiesto un milione di euro come riscatto.

Il crimine si è concluso poco dopo le 21 e la zona centrale di Karlsruhe, dove è ubicata la farmacia, è stata interdetta per molte ore ai cittadini.

Il sequestratore è stato in contatto con la polizia ma durante il sequestro non sono state fornite molte notizie, in quanto l’operazione di mediazione era ancora in atto.

Sequestratore tiene in ostaggio clienti e personale in una farmacia di Karlsruhe

Le notizie emerse parlano di un sequestratore che ha fatto irruzione in una farmacia nel centro della città tedesca di Karlsruhe. Non è chiara ancora la dinamica precisa e quali siano state le motivazioni che hanno portato il sequestratore o i sequestratori a questo gesto estremo.

Un portavoce dell’agenzia di stampa Dpa ha spiegato che: “Uno o più ostaggi sono stati presi in una farmacia. La polizia è in contatto con il presunto sequestratore oi sequestratori. Al momento non è possibile fornire alcuna informazione sul numero di ostaggi o autori”.

Il luogo del sequestro si trova in una delle strade principali del centro di Karlsruhe. Siccome le trattative sono state in corso fino poco tempo fa, le forze dell’ordine hanno delimitato una vasta area circostante alla farmacia.

La Dpa ha ricevuto informazioni dai vari reparti di polizia che hanno riferito di essere riuniti con i servizi di emergenza. Questo ha sollevato preoccupazione nella popolazione che ha anche riferito ai media di aver ricevuto comunicazioni chiare dalla polizia che ha ordinato di chiudere negozi e aziende nei pressi della farmacia.

Le autorità tedesche hanno riferito che: “L’operazione su larga scala è ancora in crescita“. Ma proprio per questo ragioni di sicurezza la polizia e gli inquirenti non hanno riferito particolari precisi in merito al sequestro in atto.

Arrestato dopo molte ore il sequestratore

Kai Lampe, portavoce della polizia, ha riferito a Badische Latest News che: “non c’è pericolo per la popolazione”.

Gli inquirenti hanno, però, invitato i cittadini a evitare di recarsi intorno alla zona dove è in atto l’operazione di polizia. Sul posto i media locali riferiscono che sono confluiti diversi mezzi delle forze dell’ordine, vigili del fuoco e sanitari.

La chiamata alla polizia è stata fatta alle 16.45 circa e anche i residenti e i commercianti hanno riferito di aver udito degli spari.

L’area è sottoposta a misure di blocco rigide ed è completamente transennata. I cittadini che risiedono nella zona non posso rientrare nelle loro abitazioni a causa delle rigide regole imposte.

Le autorità hanno dichiarato che, chi ha bisogno di un posto dove alloggiare, può recarsi alla Nebeniusschule.

Il fatto che siano presenti degli ostaggi ha portato il centro fieristico della città ad annullare due eventi in programma per questa sera.

Gli eventi cancellati sono stati un concerto ed un evento dell’addestratore di cani Martin Rütter.

L’evento in programma nella Sala della Foresta Nera era al completo e contiene al suo interno diverse migliaia di persone.

Il concerto, invece, doveva svolgersi nella sala poco distante e sembra che i biglietti venduti siano circa mille. Ovviamente in questo momento non è permesso ai visitatori di accedere alla zona. Entrambe le sedi degli eventi fanno parte del sito del festival che si trova poco distante dal luogo del sequestro.

Rütter ha condiviso, con i suoi fan sul web, un messaggio dove ha spiegato cosa stava succedendo e ha esortato i cittadini a non recarsi vicino alla zona vietata.

Ha affermato: “L’evento è appena stato annullato perché in una farmacia a 100 metri in linea d’aria è in corso una presa di ostaggi armata. Per favore, non venire nell’atrio, qui è transennato su una vasta area, e per favore non avvicinarti neanche.”

Le ultime notizie rivelano che le immagini della diretta mostrate dai media locali segnalano che le unità speciali della polizia si sono posizionate vicino all’ ingresso della farmacia e successivamente si è udito un forte botro.

La magistratura e ha dichiarato che alle 21.10 è stato effettuato l’ingresso da parte delle forze speciali ed è stato confermato l’arresto e un uomo si trova ora sotto custodia della polizia.