Whatsapp smetterà di funzionare su 49 cellulari: controlla se c’è anche il tuo

A partire dal 31 dicembre di quest’anno, l’app di messaggistica più famosa del mondo Whatsapp, cesserà di funzionare. Vediamo su quali dispositivi.

Ci sono ancora alcuni mesi di tempo ma Whatsapp non funzionerà più su ben 49 modelli diversi di smartphone. Scopri di seguito se c’è anche il tuo.

Whatsapp non funzionerà più

Whatsapp è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Essa sfrutta la rete internet e permette di poter messaggiare e videochiamare pagando soltanto il costo della connessione. Per questo motivo, viene scaricata ogni giorno sugli smartphone.

Impossibile pensare di utilizzare il telefono, per lo meno in Italia, senza avere installata l’app di Whatsapp. L’azienda, recentemente, è stata acquistata dal colosso Meta di Mark Zuckerberg.

Ed è stata proprio Meta, che detiene anche Facebook e Instagram, ad avvisare con largo anticipo gli utilizzatori dell’applicazione di messaggistica: a partire dal 31 dicembre Whatsapp cesserà di funzionare su alcuni modelli di smartphone. Tra questi spiccano modelli sia Apple che Android.

L’app cesserà il suo funzionamento perché non potrà essere più aggiornata. Senza l’aggiornamento alle nuove versioni di Whatsapp, naturalmente, l’app non potrà funzionare. In pratica, tali smartphone non hanno i requisiti di sistema necessari a supportare le migliorie dell’app di messaggistica che smetterà di poter fare il suo lavoro.

Alcuni smartphone sono sicuramente piuttosto desueti però potremmo averli nel cassetto da utilizzare come telefoni d’emergenza. Vediamo allora quali sono.

Gli smartphone su cui non funzionerà più

Succede periodicamente che gli aggiornamenti di Whatsapp non siano più supportati da alcuni dispositivi. La differenza è data dal software del telefono e non dal suo modello.

Ne consegue, dunque che un telefono che non può essere aggiornato ad un sistema operativo Android 4.1 Lollipop o iOS 12.

L’app, infatti, non funzionerà più su quei dispositivi con un sistema operativo di circa dieci anni fa. Nel 2022 l’app di messaggistica ha smesso di funzionare sul sistema operativo Android 4.0 e iOS 9.0.

I 49 smartphone su cui Whatsapp smetterà di funzionare sono sia Android che Apple. Nella lista rientrano alcuni iPhone 5 ma anche LG, HTC, Samsung e ZTE. Vediamo di seguito quali sono:

Per gli iPhone i modelli: 5, 5c;

Archos 53 Platinum;

Grand S Flex ZTE e Grand X Quad V987 ZTE;

Tra i modelli HTC: Desire 500, Ascend D, D1, D2, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend P1;

Quad XL;

Lenovo A820;

Tra i modelli LG: Enact, Lucid 2, Optimus 4X HD, Optimus F3, F3Q, F5, F6, F7, L2 II, L3 II, L3 II Dual, L4 II, L4 II Dual, L5, L5 Dual, L5 II, L7, L7 II, L7 II Dual, Nitro HD;

Memo ZTE V956;

Tra i modelli Samsung: Galaxy Ace 2, Galaxy Core, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Trend II, Galaxy Trend Lite, Galaxy Xcover 2;

Tra i modelli Sony: Xperia Arc S, Sony Xperia miro, Sony Xperia Neo L, Wiko Cink Five, Wiko Darknight ZT.

Anche il tuo modello è incluso nella lista?