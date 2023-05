Poste Italiane, arriva la nuova imperdibile offerta per i clienti: il 7 giugno scade

Nuova offerta luce e gas per i clienti Poste Italiane, prezzo bloccato per 24 mesi, ma scade il 7 giugno. Come funziona.

Poste Italiane ha lanciato una nuova offerta per i clienti che cercano di ridurre le loro spese energetiche, offrendo tariffe fisse per la luce e il gas. L’offerta è valida fino al 7 giugno e si basa sulla possibilità di pagare un importo fisso ogni mese, che viene calcolato in base a una delle ultime bollette. Questo rende più facile la pianificazione del budget energetico, poiché gli utenti sanno esattamente quanto spenderanno ogni mese per l’energia. Vediamo come funziona.

Poste Italiane, offerte diverse per settori diversi

Poste Italiane è nota per offrire frequentemente nuove offerte in diversi settori, come servizi finanziari, assicurazioni, spedizioni e-commerce e tanto altro.

Grazie alla sua vasta gamma di servizi, l’azienda si adatta costantemente alle esigenze dei suoi clienti, proponendo promozioni sempre più vantaggiose e adatte alle diverse esigenze. Ciò le consente di rimanere competitiva nel mercato e di attirare nuovi clienti, oltre a fidelizzare quelli già esistenti.

Come abbiamo accennato, c’è una nuova offerta di Poste Italiane tutta dedicata alle bollette di energia e gas. Per sottoscriverla c’è tempo fino al 7 giugno. Come funziona? L’iniziativa prevede la possibilità di usufruire di una rata fissa, e consente quindi di pagare ogni mese lo stesso importo.

Prima di sottoscrivere l’offerta, gli utenti possono richiedere un preventivo, in modo da sapere esattamente a quanto ammonterà l’importo fisso. Questo è particolarmente utile per coloro che vogliono fare una pianificazione precisa del loro budget. Il preventivo è basato su una delle ultime bollette dell’utente, quindi i valori sono personalizzati.

Un altro vantaggio dell’offerta di Poste Italiane è che i costi dell’energia sono bloccati per due anni, a partire dalla sottoscrizione dell’offerta. Ciò significa che gli utenti non devono preoccuparsi dei continui aumenti dei prezzi dell’energia, che potrebbero influire negativamente sul loro budget.

Inoltre, le tariffe per l’energia elettrica e il gas sono calcolate in base alle tariffe stabilite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Quanto pagherà chi sottoscrive l’offerta

Quali sono i costi che dovranno affrontare coloro che scelgono di sottoscrivere questa offerta? Il costo della luce è di 0,2485 euro/kWh, mentre il costo del gas è di 0,915 euro/Smc. Queste cifre sono fisse per 24 mesi e includono solo il costo dell’energia.

Tuttavia, l’offerta prevede anche un costo di commercializzazione che verrà aggiunto al prezzo dell’energia. Ciò significa che gli utenti dovranno pagare un importo leggermente più elevato per l’energia, ma questo costo aggiuntivo è stato considerato dal preventivo.

Qualcuno potrebbe però obiettare che, se si consuma meno di quanto si paga, avere un costo fisso e bloccato in bolletta potrebbe non essere così conveniente. E qui subentra un’altra caratteristica interessante dell’offerta di Poste Italiane: la possibilità di ricevere un rimborso se si consuma meno di quanto si paga.

In questo caso, gli utenti possono scegliere di utilizzare il rimborso per ridurre la rata successiva o di riceverlo sotto forma di accredito. Se invece si consuma più di quanto si paga, l’importo mancante verrà spalmato nelle quote dei successivi 12 mesi. Questo meccanismo garantisce che gli utenti paghino solo per l’energia che consumano effettivamente.

Resta un’ultima domanda: come si fa ad aderire all’offerta? Semplice: si possono richiedere maggiori informazioni sul sito web di Poste Italiane o presso un Ufficio Postale.