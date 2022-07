WhatsApp, per gli utenti arriva la funzione in incognito: ecco come attivarla

WhatsApp impedirà a tutti di vedere quando si è online, attraverso una nuova funzione in incognito che garantisce la privacy degli utenti.

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzionalità che consentirà alle persone di celare il proprio stato online a tutti, una funzionalità che probabilmente avrebbe dovuto avere da un po’ di tempo per tutelare la privacy degli utenti. Meglio tardi che mai. Ecco come funzionerà questa nuova opzione.

WhatsApp, arriva la funzione in incognito: ecco come funziona

WhatsApp fa passi in avanti per tutelare la privacy dei propri utenti: è, infatti, in sviluppo secondo quanto riporta WABetaInfo, una nuova funzione che permette di nascondere il proprio stato online agli altri contatti in rubrica. Al momento, però, non è ancora pronto il beta test né tanto meno è stata comunicata una data di rilascio dell’aggiornamento in questione su App Store.

Con la nuova funzionalità abilitata, gli utenti avranno un maggiore controllo su chi può vedere il proprio status online quando utilizzano WhatsApp, cosa che al momento non è offerta. È anche una funzionalità che gli utenti richiedono da tempo e pare che la società abbia finalmente ascoltato le loro richieste.

Sarà possibile configurare i contatti che possono vedere quando siamo online direttamente all’interno delle impostazioni, grazie a due nuove opzioni: “Tutti” e “Data ultima vista“. Ad esempio, se scegliamo “I miei contatti” per data di ultima visita e noi siamo, significa che i non contatti non potranno vedere quando useremo l’app e saremo, di fatto, online.

L’importanza della privacy nell’app di messaggistica istantanea

WhatsApp impedisce già alle persone che non si conosce di vedere le nostre informazioni relative all’ultima volta in cui abbiamo usato l’app, ma tale opzione non funge per le persone che vogliono nascondere completamente il proprio stato online. Questo nuovo cambiamento, una volta implementato, se ne occuperà una volta per tutte.

L’applicazione di messaggistica istantanea di WhatsApp è una delle più utilizzate al mondo, pertanto deve garantire un certo livello di sicurezza e privacy agli utenti che scelgono di installarla sul proprio smartphone per restare in contatto con partner, familiari e amici.

WeBetaInfo ha condiviso sui suoi canali social uno screenshot in cui si può vedere l’opzione che sarà inserita all’interno di WhatsApp:

WhatsApp is working on the ability to hide the online status! WhatsApp is finally listening to user feedback by developing a feature that lets us choose who can see when we are online on WhatsApp!https://t.co/eew9OVi5I1 pic.twitter.com/y3DWfobY3P — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 1, 2022

Per tutelare la riservatezza, dunque, vediamo l’opzione Last Seen & Online (ossia ultima visita e status online) e scegliere a chi mostrare tale aggiornamento quando si usa l’app e quando, invece, si esce dalla stessa.