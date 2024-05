WhatsApp non più supportato dal tuo telefono? Risolvi in questo modo

L’app di messaggistica istantanea WhatsApp è una delle più usate al mondo. Tutti i giorni, infatti, centinaia di milioni di persone in tutto il mondo si scambiano informazioni attraverso questa piattaforma. Ma cosa succede nel caso in cui il tuo telefono non dovesse più supportare questa app? Analizziamo le mosse da poter fare.

Sono davvero tantissime le persone in ogni angolo del mondo a usare WhatsApp per comunicare con le persone facenti parte della propria vita. Sarà possibile attivare chat singole o di gruppo e inviare messaggi di testo, note vocali, foto, video, documenti e tanto altro ancora.

L’app è di proprietà di Meta ed è in assoluto quella di messaggistica istantanea maggiormente nota e scaricata un po’ in tutto il mondo. Cosa accade, però, nel caso in cui il tuo telefono non riuscisse più ad aggiornare il sistema operativo e a rendere utilizzabile WhatsApp? Ecco tutti i dettagli.

WhatsApp non funziona più sul telefono: come risolvere questo problema

Può succedere che WhatsApp e tante altre app diventino non più sfruttabili sul tuo telefono. Il motivo potrebbe essere dovuto ai troppi anni di vita del cellulare in questione. Molti dispositivi, infatti, con il tempo diventano obsoleti e non più in grado di supportare i vari aggiornamenti delle varie app. Ci riferiamo, comunque, a dispositivi appartenenti al passato e, di certo, non ai moderni smartphone.

Con lo sviluppo della tecnologia e con gli standard di sicurezza da dover rispettare a tutti i costi, infatti, è possibile che alcuni cellulari ormai datati possano diventare obsoleti in riferimento all’utilizzo di alcune app come WhatsApp.

L’app con il telefono verde è attualmente compatibile solo con i dispositivi forniti almeno di Android 5.0 e con 300 MB di spazio di archiviazione. Chi dispone di un cellulare con parametri inferiori non potrà più utilizzare WhatsApp come prima. Come risolvere la situazione?

Le possibili soluzioni

La soluzione più ovvia sarà quella di cambiare telefono e di acquistarne uno maggiormente nuovo. Questa potrebbe essere una banalità da dire, ma il tutto ti darà maggiore praticità. E non solo per l’uso di WhatsApp, ma anche in generale per una migliore esperienza d’utilizzo con tutte le altre app.

Se al momento, però, non dovesse essere possibile tale opzione, ecco che potrai scaricare diverse altre app di messaggistica istantanea. Alcune, infatti, presentano tecnologie inferiori e, dunque, potrebbero essere supportate anche da un dispositivo maggiormente datato.

Se hai scelto di cambiare telefono sarà importante non perdere tutto il contenuto presente su WhatsApp. Dovrai, dunque, eseguire il Backup delle varie chat, in modo tale da non ritrovarti senza più alcuna informazione al momento del passaggio.