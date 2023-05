WhatsApp lancia nuove GIF e una funzione dedicata all’iPhone

WhatsApp lancia nuove GIF in app e una funzione dedicata esclusivamente all’iPhone. Ecco tutte le novità in arrivo.

WhatsApp ha lanciato nuove interessanti funzionalità che renderanno l’esperienza degli utenti ancora più coinvolgente. L’app di messaggistica istantanea, infatti, ha presentato nuove GIF e una nuova funzione esclusiva per iPhone per soddisfare le esigenze comunicative dei propri utenti.

WhatsApp presenta nuove GIF

WhatsApp è sempre stato uno dei principali mezzi per comunicare con i nostri amici e familiari. Ora, ci sorprende ancora una volta presentando le nuove GIF che renderanno la nostra esperienza di messaggistica ancora più divertente ed emozionante.

Con l’aggiunta delle nuove GIF, gli utenti possono trasmettere i loro sentimenti in modo più efficace attraverso immagini animate che rappresentano scelte emotive, come il ridere o il piangere.

Le nuove GIF sono molto facili da trovare, grazie alla nuova barra di ricerca dedicata che consente agli utenti di trovare facilmente quelle giuste per esprimersi al meglio.

Per coloro che non hanno familiarità con questo tipo di formato, le GIF sono immagini brevi e ripetute all’infinito. Sono diventate sempre più popolari negli ultimi anni, perché consentono agli utenti di esprimersi in modo visivo, senza dover scrivere alcuna parola.

Le nuove funzionalità introdotte da WhatsApp rendono questa applicazione un must-have tra tutte quelle disponibili sul mercato della messaggistica istantanea. Grazie alle sue incredibili funzionalità come questa, WhatsApp continua a far progredire la tecnologia della comunicazione portandola ad un livello superiore.

Riproduzione automatica delle GIF nell’app

WhatsApp si è impegnata a migliorare costantemente la propria applicazione per offrire un’esperienza utente sempre più fluida e coinvolgente. Tra le nuove funzioni che rendono WhatsApp ancora più divertente, c’è la riproduzione automatica delle GIF nell’app.

Prima di questa nuova funzione, quando si riceveva una GIF su WhatsApp, era necessario toccarla per avviarne la riproduzione. Ciò poteva essere fastidioso se si aveva poco tempo o se erano presenti molte GIF nella chat.

Con la riproduzione automatica delle GIF, non sarà più necessario fare clic su ogni singola immagine per visualizzarla. Le GIF saranno riprodotte automaticamente all’interno della finestra di chat appena vengono aperte.

Questa nuova funzionalità rende l’utilizzo di WhatsApp ancora più facile e veloce rispetto al passato. Consente ai suoi utenti di perdere meno tempo, facendo clic sui messaggi, dedicando così maggior attenzione alla conversazione in corso.

Nuova funzione esclusiva per iPhone: Voice Message Transcripts

WhatsApp ha aggiunto una nuova funzione esclusiva per iPhone: la trascrizione dei messaggi vocali.

La funzione consente agli utenti di leggere i messaggi vocali sotto forma di testo. Pertanto, l’utente non deve necessariamente ascoltare l’intero audio per capire cosa dice l’altra persona. Le trascrizioni aiutano anche coloro che hanno problemi di udito o non possono ascoltare gli audio in determinati momenti.

Per utilizzare questa nuova funzionalità su un iPhone, basta premere sul pulsante Trascrivi accanto all’audio ricevuto e attendere pochi secondi affinché venga visualizzato il testo del messaggio vocale. Tuttavia, questa opzione è disponibile solo in lingua inglese al momento.

Questa novità arriva dopo che WhatsApp aveva già introdotto altre caratteristiche interessanti come la possibilità di riprodurre automaticamente le GIF nell’app senza bisogno di aprirle manualmente.

La nuova funzione Voice Message Transcripts semplifica ulteriormente l’utilizzo dell’applicazione e rende più facile comprendere i messaggi vocali inviati dagli amici o dai colleghi attraverso una rapida lettura del testo anziché dover ascoltarli interamente.