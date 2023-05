L’Antitrust ha deciso: Italo Ntv può vendere biglietti dei treni Trenitalia

Italo Ntv potrà vendere i biglietti dei treni di Trenitalia: lo ha deciso l’Antitrust che ha diramato anche una nota in merito.

Questa notizia rappresenta una svolta epocale per il settore del trasporto ferroviario italiano e potrebbe cambiare radicalmente le cose per migliaia di viaggiatori in tutta Italia. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questa importante decisione dell'Antitrust e il significato che assume per il consumatore.

La decisione dell’Antitrust rappresenta un cambiamento importante per il settore del trasporto ferroviario italiano e potrebbe avere implicazioni importanti per le due compagnie coinvolte e per migliaia di viaggiatori in tutta Italia.

Da un lato, la possibilità di vendere i biglietti Trenitalia consentirà ad Italo Ntv di ampliare la propria offerta a beneficio dei propri clienti. D’altra parte, questa novità rappresenta una sfida importante per Trenitalia, che dovrà fare i conti con la concorrenza.

Quali sono le conseguenze concrete dal lato del consumatore? In primo luogo, quest’ultimo avrà maggior libertà nella scelta del proprio vettore ferroviario preferito.

In secondo luogo, ci si aspetta che vengano attuate importanti innovazioni nel campo del pricing delle tariffe ferroviarie che potrebbero diventare più competitive, grazie alla nuova concorrenza tra le compagnie.

La nota dell’Antitrust su Trenitalia

L’Antitrust ha recentemente rilasciato una nota riguardante Trenitalia, la compagnia ferroviaria di Stato. La nota è stata emessa a seguito di un’indagine condotta dall’Autorità sulle pratiche commerciali della società.

Secondo l’Antitrust, Trenitalia avrebbe abusato della propria posizione dominante nel mercato del trasporto ferroviario italiano per scoraggiare i concorrenti.

In particolare, l’autorità ha riscontrato che Trenitalia avrebbe adottato misure atte a ostacolare l’ingresso degli operatori concorrenti nel mercato dei treni ad alta velocità. Tra queste misure vi sarebbero state la discriminazione sui prezzi e il blocco dell’accesso alla propria rete ferroviaria.

L’Autorità ha riconosciuto, dunque, che Trenitalia stava cercando di mantenere il proprio potere di mercato nel settore dei trasporti passeggeri ad alta velocità attraverso l’utilizzo di contratti di servizio con esclusiva.

Prima del procedimento, Trenitalia era l’unico fornitore che offriva servizi AV e non-AV da un’unica interfaccia, acquisendo, in tal senso, un vantaggio competitivo rispetto al proprio concorrente.

Il concorrente aveva chiesto più volte a Trenitalia di accordarsi su condizioni paritarie, ma senza alcun risultato.