Meteo: seconda parte della settimana con sole e caldo?

Meteo, in graduale attenuazione la fase di maltempo che nelle ultime 72-96h ha apportato piogge intense al nord-ovest e poi su tutte le regioni del centro e del sud con annesso calo termico e forte vento.

Da ovest, infatti, rimonta l’alta pressione con cielo sempre più sereno ma soprattutto con temperature che raggiungeranno anche i 26-28 gradi in alcune località del nostro Paese.

Meteo, situazione attuale

A partire da mercoledì, ci sarà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, con il ritorno del sole e delle temperature più miti.

Si prevede che l’anticiclone nord-africano si estenderà su gran parte dell’Italia, in particolare nei giorni di venerdì e sabato, portando il clima mite al culmine. Le temperature medie potrebbero essere intorno ai 20-23°C, ma alcune località, come quelle delle zone interne della Sardegna, della Sicilia e della pianura Padana, potrebbero superare i 26-27°C.

Cambiamenti climatici

È anche importante considerare le conseguenze del cambiamento climatico sulle nostre abitudini quotidiane. Un clima più caldo può avere un impatto sulla produzione agricola, sulle risorse idriche e sulla salute pubblica. Pertanto, dobbiamo essere consapevoli dell’importanza di adottare comportamenti sostenibili per mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

Previsioni del tempo: 5 maggio 2023

Il 5 maggio, l’anticiclone si consoliderà su tutto il Paese, impedendo l’arrivo di nuove piogge. Secondo le ultime linee delle tendenze modellistiche, l’alta pressione dovrebbe resistere anche durante il primo weekend di maggio, mantenendo condizioni meteo stabili in gran parte dell’Italia.

Tuttavia, a partire dal 6 maggio, alcune perturbazioni in transito sull’Europa centrale potrebbero causare un aumento dell’instabilità, in particolare nelle aree alpine e prealpine, con la possibilità di temporali che potrebbero estendersi alle vicine pianure.

Meteo weekend 6-7 maggio 2023

Nonostante le previsioni positive per il ritorno del bel tempo, sembra che il week-end possa essere ancora incerto a causa della presenza di un anticiclone non particolarmente affidabile.

Infatti, secondo alcune simulazioni modellistiche, sono previsti scenari instabili dal 7 Maggio in poi, a causa di infiltrazioni instabili dai quadranti settentrionali che potrebbero erodere la cupola anticiclonica.

Meteorologia scienza non esatta

Questo ci ricorda che la meteorologia è una scienza molto complessa e difficile da prevedere con esattezza. Non dobbiamo mai sottovalutare l’incertezza delle previsioni e sempre prendere in considerazione eventuali cambiamenti del meteo. In questo modo, saremo in grado di pianificare le nostre attività e proteggere la nostra salute in modo adeguato.

Meteo oggi, Mercoledì 3 maggio

Il maltempo sembra essere una costante nella situazione meteorologica di questi giorni. Mentre al Nord ci sarà una nuvolosità residua tra basso Veneto e Romagna con eventuali fenomeni deboli e in rapido esaurimento entro il tardo mattino.

Sulle regioni del Centro ci sarà una nuvolosità irregolare, più compatta sulle regioni adriatiche dove ci sarà ancora qualche debole pioggia e maggiori aperture sulle regioni tirreniche ma con rischio temporali pomeridiani su gran parte del Lazio.

Nel Sud, invece, ci sarà molta instabilità tra Molise, Puglia, Basilicata e Calabria con piogge e temporali, localmente intensi sulla Calabria, mentre altrove la variabilità sarà maggiore con fenomeni scarsi e isolati.

Temperature

Nonostante ciò, nel Centro-Nord le temperature subiranno un lieve ulteriore rialzo, mentre al Sud saranno stabili o in lieve aumento.

Tuttavia, si prevedono venti tesi o forti a rotazione ciclonica sullo Ionio, e mari molto mossi nei bacini meridionali e mossi negli altri.

Previsioni meteo in dettaglio da oggi al weekend

Nella giornata di Mercoledì 03/05/23, si prevede nuvolosità irregolare, con tratti anche intensi, sulle regioni orientali e in special modo sull’Emilia Romagna, con piogge o rovesci diffusi su quest’ultima ma in rapida attenuazione.

Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso sul resto del Nord Italia. Nel Centro e in Sardegna, ci sarà nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa, in special modo sulla Sardegna, Lazio e sulle regioni adriatiche, con rovesci o temporali sparsi, più intensi sul Lazio.

In generale, ci sarà attenuazione dalla sera. Nel Sud e in Sicilia, il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali diffusi, più intensi sulle regioni ioniche peninsulari, in graduale attenuazione dal pomeriggio.

Valori termici

Le temperature saranno in diminuzione sulle regioni alpine, al Sud e sulla Sardegna meridionale, in aumento su Toscana, Umbria e Marche, stazionarie sul resto del Paese. Le massime saranno in diminuzione sulle regioni adriatiche centro-meridionali e Basilicata, in aumento sul resto del Paese.

Venti

I venti saranno moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud e deboli variabili al Nord. I mari saranno da molto mossi ad agitati l’Ionio, con moto ondoso in attenuazione, mentre saranno mossi i restanti mari.

Dettaglio meteo domani

Per la giornata di Giovedì 04/05/23, si prevedono ancora residui addensamenti compatti sulle aree interne meridionali con rovesci o temporali sparsi, in generale di debole intensità e in attenuazione dal tardo pomeriggio. Il cielo sarà poco nuvoloso o velato sul resto del Paese, con sviluppo di nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi durante le ore centrali.

Evoluzione del weekend

Per Venerdì 05/05/23, si prevedono addensamenti compatti su Alpi e Prealpi, con rovesci o temporali sparsi. Il cielo sarà poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Nel fine settimana, Sabato 06/05/23, ci saranno ancora molte nubi su Alpi e Prealpi, con rovesci o temporali sparsi.

Il cielo sarà poco nuvoloso o velato sul resto del Paese, con aumento delle nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi durante le ore centrali. Dal pomeriggio di Domenica 07/05/23, si prevede inoltre l’aumento delle nubi compatte sulle due isole maggiori, con rovesci o temporali sparsi.