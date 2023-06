Whatsapp, la novità fa impazzire tutti di gioia: arriva la funzione rivoluzionaria

È una novità di WhatsApp che fa impazzire gli utenti di gioia: un momento di vera rivoluzione da provare subito.

WhatsApp lancia una delle sue novità e gli utenti non vedono l’ora di poterla provare. Si tratta di un qualcosa di rivoluzionario e di positivo, che impatterà sulla vita di tutti gli utilizzatori. Questa è la spiegazione che è stata data dagli esperti del settore, evidenziando quelle che saranno le funzionalità che l’applicazione di messaggistica ha in serbo per tutti. Quali sono queste novità e come verrà usata l’applicazione nel prossimo futuro?

La nuova funzione di WhatsApp: le caratteristiche

Il successo di WhatsApp non ha paragoni, anche quando i competitor sembrava che avessero vinto su questa applicazione. La prima vera App di messaggeria istantanea che ha rivoluzione il metodo di comunicazione. Non solo svago e risate, ma anche lavoro con invio di audio e documenti per rendere tutto più fruibile. Il suo lato business, inoltre, consente di poter arrivare ai clienti in maniera rapida con una vetrina a disposizione da sfruttare. Insomma, un vero e proprio contenitore ricco e pieno di funzioni.

Versione dopo versione, gli sviluppatori dell’applicazione cercando di trovare nuovi strumenti interessanti regalando una esperienza unica nel suo genere. Le novità di WhatsApp sono sempre molto attese, perché pronte a cambiare il metodo di comunicazione.

Da giorni si parla di una nuova funzionalità di WhatsApp. Questa riguarderà i messaggi e tutti potranno sicuramente apprezzare lo strumento che viene messo a disposizione. Ogni giorno vengono inviati milioni di messaggi scritti o vocali dalla piattaforma e gli sviluppatori hanno pensato di inventare qualcosa di nuovo.

Perché è una nuova funzione di valore?

Se il suo competitor aveva già previsto la funzione, con le nuove versioni della piattaforma si potranno modificare i messaggi inviati. Prima se veniva fatto un errore nel testo, non si poteva far nulla se non inviare un secondo messaggio con la correzione. Oppure eliminarlo per entrambi i protagonisti della chat e rinviarlo. Da oggi non si dovrà più perdere tempo, grazie alla nuova funzione che consentirà di modificare il testo scritto e inviato.

In caso di testo non corretto, si dovrà cliccare e individuare i tre puntini in alto sullo schermo. Le opzioni a disposizione al momento sono info e copia: con la nuova versione comparirà anche modifica per andare a correggere la parte di testo non corretta.

Una funzione che darà certamente valore all’esperienza e all’uso della piattaforma, con la possibilità di poter correggere tutti gli eventuali errori. Spesso questi sono inconsapevoli e altre volte il T9 non aiuta di certo.

La nuova funzione risolverà il problema: addio errori di battitura o strafalcioni che restano indelebili all’interno della chat. Gli utenti non vedono l’ora di poter avere questa funzione a disposizione a breve.