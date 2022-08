Whatsapp introduce gli acquisti in chat: il nuovo servizio di shopping online

Una novità che potrà piacere ai tanti appassionati dello shopping online: Zuckerberg ha deciso di trovare la funzione dello shopping via chat su Whatsapp, al momento in sperimentazione. Ecco tutte le novità e come funziona la nuova funzionalità.

Il fondatore e proprietario di Meta, Mark Zuckerberg, non smette mai di stupire: arriva proprio da lui l’annuncio di una nuova funzionalità di Whatsapp, ovvero lo shopping direttamente in app.

Una novità che in molti apprezzeranno, una funzione che non è in beta ma è già una reale possibilità in India. Ecco come funziona questa nuova modalità di acquistare online.

La rivoluzione di Whatsapp: ecco lo shopping tramite app

Arriva direttamente dalla società Meta di Mark Zuckerberg la notizia che annuncia una nuova funzionalità di Whatsapp, l’app di messaggistica più utilizzata al mondo.

Infatti, il miliardario Zuckerberg non smette di stupire e ora lancia lo shopping in app, direttamente dalla chat. Non è una versione beta, ma è già reale solo in India, dove ieri è iniziata la possibilità di utilizzare questa funzionalità.

In collaborazione con l’e-commerce locale JioMart, Meta ha attivato questo servizio per i cittadini indiani. È possibile, infatti, tramite whatsapp acquistare tutto ciò che è disponibile sul sito tramite messaggi istantanei.

Il numero di JioMart risponde tramite un bot che aiuta gli utenti a completare l’acquisto, permettendo agli utenti di inserire la propria carta e fare shopping senza entrare sul sito ufficiale.

Zuckerberg si è dichiarato molto felice di lanciare questa nuova partnership, introducendo una funzionalità che secondo Meta semplifica di molto l’esperienza di shopping online.

Come funzione lo shopping su Whatsapp

Lo shopping in app su Whatsapp potrebbe davvero rivoluzionare il modo di fare acquisti online, viste le premesse.

In India, al momento, la possibilità di provare lo shopping via chat è limitato all’e-commerce JioMart, che ha stretto una partnership con Meta.

Ma come si fa? Semplice, basta mandare un messaggio al numero Whatsapp Business del negozio. Gli utenti saranno guidati tramite un bot che li indirizzerà alla pagina in-app dello store, senza però uscire dalla chat.

Da qui, gli acquirenti potranno scegliere i propri prodotti, scegliendo tramite una foto e il prezzo indicato, aggiungendo con un semplice tasto + al carrello.

Le modalità di pagamento, dopo aver visualizzato il carrello, sono ben tre: in contanti alla consegna, tramite il sito JioMart o tramite Whatsapp. La transazione tramite chat viene gestita da UPI, piattaforma sicura controllata dal governo indiano.

Una vera e propria svolta, che non si sa ancora però quando arriverà anche nel nostro Paese.