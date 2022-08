Musetti show! Lorenzo supera Goffin e vola al secondo turno!

Un grande Lorenzo Musetti piega la resistenza di David Goffin al termine di una partita durissima, vinta dal tennista italiano dopo oltre quattro ore e mezza di partita con un clamoroso tre-break al quinto set!



Grande emozione per Lorenzo Musetti che supera David Goffin al termine di una partita al cardiopalma vinta dall’italiano al tie-break del quinto set con un dritto in corsa da antologia.

Musetti dimostra ancora una volta di essere un talento purissimo che ha bisogno di trovare continuità e , soprattutto, mentalità vincente che spesso è mancata nelle partite più importanti.

Arrivato a Flushing Meadows con più dubbi che certezze, Lorenzo Musetti ha tirato fuori il carattere nel match d’apertura degli Us Open riuscendo ad avere la meglio su David Goffin, da sempre giocatore ostico e molto esperto.

Il cuore di Lorenzo Musetti

Quasi a sorpresa ed in punta di piedi Lorenzo Musetti regala una grande gioia al tennis italiano vincendo una partita combattuta contro David Goffin, l’italiano si impone con il punteggio di 3-6,7-5,6-4,3-6,7-6 al termine di un tie-break giocato al cardiopalma e con colpi sensazionali da parte di entrambi i giocatori.

Il talento Musetti ha sempre dimostrato di averlo, oggi però il carrarese ha tirato fuori quel carattere e quell’orgoglio che spesso erano mancati negli ultimi anni.



L’azzurro non è ancora ai livelli di Amburgo ma ha dimostrato di potersi giocare le proprie chance in un torneo in cui, finora, non era mai riuscito ad esprimere un tennis convincente.

A 20 anni Lorenzo Musetti è sicuramente uno dei giovani italiani più promettenti, la speranza è quella che il carrarese possa riuscire ad emulare la crescita mentale compiuta dall’amico Jannik Sinner diventando definitivamente un campione di questo sport.

Al quinto set la partita si è trasformata in una vera e propria lotta in cui è emerso brillantemente il giocatore toscano.

Emblematico il settimo game del set decisivo nel quale Musetti si è aggrappato con tutte le proprie forze al servizio riuscendo a tenere il proprio turno di battuto con un ace di seconda frutto dell’incoscienza tipica di questa età.

Ora per il classe 2002 arriva il bello, l’obiettivo è dimenticare subito questa vittoria e concentrarsi sulle prossime partite in cui l’italiano dovrà dare continuità e salire di livello per riuscire ad arrivare alla seconda settimana del torneo.

Il tennis italiano sorride: il carrarese, Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono ancora dentro lo Us Open 2022.