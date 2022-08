Paredes-Juventus, affare fatto!

Dopo una lunga trattativa la Juventus chiude il trasferimento di Leandro Paredes che sosterrà le visite mediche a Parigi in mattinata per poi raggiungere Torino nel tardo pomeriggio di oggi, da domani sarà a piena disposizione di Massimiliano Allegri



Si conclude con un grande colpo il mercato estivo della Juventus che riesce ad assicurarsi il grande centrocampista richiesto da tempo da Massimiliano Allegri.

Leandro Paredes è finalmente un nuovo giocatore bianconero e sarà il faro del reparto piemontese che aspetta ancora il pieno recupero di Paul Pogba per dare il definitivo assalto allo scudetto.

Nella tarda serata di ieri i bianconeri hanno raggiunto l’accordo con i campioni di Francia sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

L’operazione si è chiusa per una cifra vicina ai 20 milioni di euro che permette alla Juventus di non peggiorare il bilancio e mettere le mani sul regista che Allegri da due stagioni chiedeva alla propria società.

Juventus, ecco Leandro Paredes!

Nella trattativa è stata fondamentale la volontà del calciatore che ha sempre dato la priorità ai bianconeri rifiutando, nella giornata di ieri, un’importante offerta dell‘Arsenal che si era interessata al calciatore.

Leandro Paredes voleva assolutamente raggiungere il compagno di nazionale Angel Di Maria ed ora i due argentini sono pronti a trascinare i bianconeri già a partire dalla delicata sfida di domenica contro la Fiorentina, prima del big match Europeo proprio contro il Paris-Saint Germain.



In queste ore il classe ’94 sta sostenendo le visite mediche a Parigi ed è atteso a Torino in serata dove, con ogni probabilità, assisterà dalla tribuna al match dei suoi nuovi compagni di squadra contro lo Spezia.

Per Paredes è un ritorno in Italia, l’argentino infatti era stato lanciato dalla Roma di Rudi Garcia con cui aveva messo in mostra tutto il suo talento.

Leandro Paredes è un regista puro in grado di verticalizzare e dare geometrie ad un centrocampo che negli ultimi anni ha dimostrato di avere tanti limiti dal punto di vista tecnico.

Con il classe ’94 ed il recupero di Paul Pogba la Juventus punta definitivamente allo scudetto con l’ambizione di arrivare a marzo a giocarsi anche la Coppa Italia e la UEFA Champions League.

Tanto entusiasmo per il pubblico bianconero che staserà proverà a trascinare la squadra nel difficile match casalingo contro lo Spezia nell’attesa di abbracciare presto Leandro Paredes.