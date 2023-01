WhatsApp: il trucco per programmare l’invio dei messaggi

WhatsApp: ecco il trucco utile per programmare i messaggi da inviare sull’app di messaggistica istantanea.

Pianificare i post sui social media ci aiuta a gestire meglio la nostra attività, dare priorità ai post e lavorare in modo efficace. Anche se Facebook e Twitter consentono direttamente agli utenti di programmare i post, i siti di terze parti come Hootsuite aiutano anche a programmare i post per Instagram. E per programmare i messaggi su WhatsApp? L’app di messaggistica istantanea – di proprietà di Meta – non ci consente di programmare i post direttamente dall’app. Ci sono, però, alcune app di terze parti che aiutano l’utente a gestire e pianificare i post sull’app di messaggistica istantanea. Ecco come utilizzare al meglio tali app al fine di non dimenticare appuntamenti, comunicazioni e ricorrenze speciali.

WhatsApp: come programmare i post nell’app

App di terze parti come SKEDit, consentono agli utenti di programmare messaggi di testo, foto e video su WhatsApp. Si possono programmare i post se utilizziamo l’app di messaggistica istantanea per lavoro o persino pianificare post di auguri per compleanni e particolari ricorrernze.

Esistono diverse app che possono aiutarci a pianificare i messaggi di WhatsApp, sia su Google Play Store che su App Store. Di seguito, vi illustriamo una guida dettagliata su come programmare qualsiasi messaggio su WhatsApp utilizzando SKEDit.

Collegatevi su Play Store/App Store e cercate SKEDit;

Scaricate l’app e registratevi utilizzando Facebook o creando un nuovo account;

o creando un nuovo account; Inserite il vostro nome, l’e-mail e la password e fate clic su Crea account;

Successivamente, dovrete verificare il vostro ID e-mail aggiungendo il codice ricevuto sulla casella di posta elettronica.

Come autorizzare l’app per la programmazione dei messaggi

Dopo la verifica, verrà visualizzata la pagina “Aggiungi servizi“. Cliccate su Whatsapp per poi scegliere Abilita l’autorizzazione di accessibilità per SKEDit.

A questo punto, selezionate il contatto WhatsApp per il quale desiderate programmare il messaggio.

Aggiungete tutti i dettagli, data, ora e programma. Il messaggio verrà inviato al vostro contatto nel giorno prestabilito.

Si può, inoltre, anche anche abilitare l’opzione Chiedimi prima di inviare nel caso in cui desideriate rivedere il messaggio prima del suo invio nella data programmata. L’app vi invierà una notifica per chiedere il permesso al fine di inviare il messaggio. Potete inviare, modificare o persino ignorare i messaggi come richiesto.

Si tratta, dunque, di un’ottima opzione per organizzare al meglio i messaggi privati, professionali, programmandoli per non dimenticare alcun appuntamento o ricorrenza importante.