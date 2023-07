Cuadrado ufficiale all’Inter: duro striscione dei tifosi contro l’ex Juve

Juan Cuadrado ha firmato con l’Inter. L’ex Juve è un nuovo giocatore nerazzurro, ma i tifosi non l’hanno presa bene. Esposto striscione al Coni: “Hai fatto di tutto per farti odiare“.

L’Inter ha ufficializzato l’acquisto di Juan Cuadrado, che arriva a parametro zero dalla Juventus. Il colombiano ha posto la firma sul contratto nel pomeriggio di oggi, ma il suo trasferimento alla rivale di sempre non è passato inosservato. Di trasferimenti tra le due storiche società del campionato italiano ce ne sono stati diversi, ma Cuadrado rappresentava in pieno la rivalità trai due club. Inoltre il laterale della nazionale colombiana di recente, nelle ultime gare tra Inter e Juve, si era reso protagonista di alcuni gesti che i tifosi dell’Inter non hanno dimenticato. La Curva Nord ha esposto uno striscione davanti alla sede del Coni a Milano; nella giornata di ieri si era parlato addirittura di un confronto con i tifosi per fare apprendere al calciatore “i valori dell’interismo”.

Aria tesa in casa Inter nelle ultime settimane. I roboanti derby di mercato – o presunti tali – vinti avevano spazzato un po’ di polvere sotto il tappeto e fatto dimenticare tendoni da circo e presentazioni sotto la Torre Eiffel, ma alla fine qualche nodo è venuto al pettine. L’estate dell’Inter è stata fino a questo momento una montagna russa, e l’arrivo di Cuadrado dalla Juventus è stata solamente l’ultima curva della giostra.

Partendo dalla grande euforia per la finale di Champions League raggiunta, poi persa contro il Manchester City, l’Inter si era rimboccata le maniche per ripartire il prossimo anno e tentare ad alzare un trofeo più autorevole della Supercoppa Italiana. Subito però alla Pinetina si è dovuto fare i conti con tre adii molto importanti, ossia quello di Dzeko, di Brozovic e di Skriniar. Quest’ultimo messo praticamente fuori rosa dopo essersi accordato in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain – l’Inter aveva rifiutato a inizio anno 50 milioni di euro per il suo trasferimento a Parigi per poi ritrovarsi per il mancato rinnovo di contratto a doverlo perdere a zero. Dzeko invece è volato in Turchia, mentre Brozovic ha ceduto alla corte araba, dopo una trattativa assai complicata con l’Al-Nasaar. L’acquisto di Thuram prima e di Frattesi poi avevano ravvivato l’ambiente, vista anche la rivalità con il Milan in queste trattative raccontata dagli esperti di calciomercato, poi le prime grane con Lukaku, e un altro addio, quello di Onana.

Il clima in questi giorni sull’asse Juve-Inter infatti è stato molto teso proprio a causa della questione Lukaku. Il Belga, dopo che i nerazzurri erano riusciti a trovare l’accordo con il Chelsea per il suo acquisto (circa 40 milioni di euro) non ha risposto per quasi due giorni facendo sfumare la trattativa. Una mossa quasi inspiegabile di un calciatore che aveva promesso amore eterno alla maglia nerazzurra, e un gesto che i tifosi hanno preso ancora peggio quando – secondo i rumors – è stata resa nota la notizia che il calciatore avrebbe sentito anche offerte da Torino.

Nella giornata di oggi intanto è arrivata l’ufficialità dell’acquisto di Juan Cuadrado, che arriva dalla Juventus a zero dopo che il colombiano aveva deciso di non rinnovare con il club torinese. Un acquisto che ha fatto storcere il naso moltissimo ai tifosi nerazzurri, vista la rivalità con la Juve e visti i recenti comportamenti di Cuadrado nelle ultime partite tra Inter e Juventus.

Lo striscione contro Cuadrado: “Hai fatto di tutto per farti odiare”

Il calciatore intanto è arrivato in sede per ufficializzare l’ingaggio, firmando un contratto di un anno e dicendosi molto contento per la nuova avventura: “E’ un onore essere qui. Avevo tante offerte, la mia famiglia considera l’Italia una seconda casa e l’Inter è una delle squadre più forti d’Europa”. In mattinata il giocatore è arrivato all’Humanitas di Rozzano per le visite mediche, poi si è recato al Coni pre l’idoneità sportiva.

Le sue parole però ai tifosi dell’Inter non sono bastate. Negli scorsi giorni infatti, quando la trattativa era stata data ormai chiusa, si era parlato anche di un possibile confronto tra la Curva Nord e il giocatore, pare per “insegnare al colombiano i valori della società”. Cuadrado non nutre la stima delle tifoserie rivali, ma quella dell’Inter particolarmente, secondo quanto si apprende in queste ore. Il laterale è visto come un simulatore, e gli interisti non hanno preso bene l’ingaggio della società di uno dei rappresentanti massimi della rivalità tra le due squadre. Non è ancora stato comunicato nulla di ufficiale sul presunto confronto, che pare francamente piuttosto paradossale, ma in queste ore la Curva Nord ha esposto uno striscione in merito alla questione: “Fino a oggi hai fatto di tutto per farti odiare, se è altro che vuoi sta a te dimostrare“. Lo striscione è stato esposto davanti alla sede del Coni a Milano.

“𝐅𝐢𝐧𝐨 𝐚 𝐨𝐠𝐠𝐢 𝐡𝐚𝐢 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐟𝐚𝐫𝐭𝐢 𝐨𝐝𝐢𝐚𝐫𝐞. 𝐒𝐞 𝐞̀ 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐯𝐮𝐨𝐢 𝐬𝐭𝐚 𝐚 𝐭𝐞 𝐝𝐢𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐫𝐞” Lo striscione esposto dalla Curva Nord dell’Inter all’esterno del CONI, in attesa dell’arrivo di Cuadrado ⚫️🔵 pic.twitter.com/STV0PM28v3 — Sportitalia (@tvdellosport) July 19, 2023

Tantissimi anche i commenti negativi arrivati sotto il post con il quale l’Inter ha dato il benvenuto al giocatore, su Instagram. “Oggettivamente un buon giocatore, ma raga non ce la faccio“, si legge in uno dei commenti. Poi il classico: “Usatemi come tasto dislike”. Insomma, l’entusiasmo non è di casa dalla parte nerazzurra di Milano in queste ore, dopo l’annuncio.