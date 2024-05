WhatsApp, che novità: si potranno taggare i contatti negli stati

WhatsApp si rinnova con una novità che trova già ampio consenso tra gli utenti: nell’ultima beta è infatti presente la funzionalità che consentirà di taggare gli altri contatti negli aggiornamenti di stato. Continua a leggere per saperne di più.

Per capire quanto sia gettonata WhatsApp in tutto il mondo basta dare uno sguardo ai dati più recenti che riguardano proprio la sua diffusione. Sono oltre due miliardi, infatti, gli utenti attivi sulla celebre piattaforma di messaggistica. Un successo che deriva non solo dalle tante funzionalità che si possono trovare sull’app verde, ma anche dalla capacità di Meta di venire sempre incontro alle esigenze degli utenti e rinnovare costantemente l’applicazione. Molto spesso WhatsApp può contare su aggiornamenti che introducono novità davvero molto interessanti.

Proprio l’ultima beta svela una novità in arrivo su WhatsApp che ha già mandato in visibilio tutti coloro che utilizzano abitualmente questo servizio. Come già annunciato qualche settimana fa, infatti, sarà finalmente possibile taggare i propri contatti negli aggiornamenti di stato.

WhatsApp, arriva la novità tanto attesa: tutti i dettagli

Ciò significa che quando un utente provvederà ad aggiornare il proprio stato su WhatsApp potrà anche taggare gli altri contatti. Si tratta di una funzionalità molto simile a quello che consente di taggare i follower su Instagram e gli amici su Facebook quando si pubblicano nuovi post o Storie.

Tuttavia questa novità introdotta da Meta ha un livello di privacy molto elevato. I tag, infatti, potranno essere visualizzati solo dai diretti interessati. Le persone che verranno menzionate negli aggiornamenti di stato riceveranno una notifica dove verrà chiarito proprio questo aspetto, ovvero che nessuno potrà vedere il tag al di fuori della persona menzionata.

Si tratta di una novità ancora in fase di test, pertanto prima di vederla arrivare ufficialmente su WhatsApp ci vorrà ancora del tempo. Al momento, infatti, non sono state fornite indicazioni sulla data di rilascio, anche se potrebbero arrivare molto presto novità in tal senso.

Per testarla in anticipo occorre iscriversi al programma beta

Di certo si tratta di un cambiamento molto importante, che rende l’app verde sempre più simile ai social network più amati dagli utenti. Non è ancora chiaro se la persona taggata potrà a sua volta ricondividere il contenuto, come avviene con Facebook e Instagram.

Ma allora bisogna per forza aspettare che questa novità arrivi nel canale stabile o c’è un modo per testarla? In realtà è possibile provarla ma è necessario iscriversi al programma beta della piattaforma di messaggistica. Per farlo basta recarsi sul Google Play Store, precisamente nella pagina dedicata all’applicazione. In alternativa ci si può procurare l’ultima versione beta dell’apk dell’app recandosi su Apkmirror.