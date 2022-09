Whatsapp, cambia tutto: ti arriva la notifica non appena si connette | Come funziona

WhatsApp è l’App di messagistica istantanea che mantiene sempre le sue promesse, considerando che Meta ne ha ancora tantissime in serbo per lei. Questa nuova funzione è a dir poco geniale.

Il mondo senza WhatsApp oggi sarebbe difficile, soprattutto perchè siamo abituati a mandare messaggi e vocali senza neanche telefonare. E poi serve per inviare foto e video per divertirsi con gli amici, oltre che documenti importanti. Non da meno è l’opzione business ottima per tutti gli imprenditori che vogliono restare in contatto con i clienti, continuamente, offrendo loro una vetrina collegatata direttamene al sito web ed e-commerce.

Insomma, una serie infinita di funzioni più una nuova di zecca che mancava ed è spettacolare. La scopriamo insieme?

WhatsApp cambia ancora, le novità di Meta

Whatsapp è in continua rivoluzione ed è una applicazione che oramai consente di fare tutto, in ogni parte del mondo. Se per un attimo si è temuto che la concorrenza potesse spazzarla via in un attimo – ora è certo che nessuno può batterla.

Grazie al Team Meta, questa rivoluzionaria applicazione consente di poter fare tantissime cose restando sempre in contatto con ogni persona, dagli amici ai clienti sino ai potenziali tali.

Ad ogni aggiornamento si aggiungono delle funzioni innovative, questa in particolare ha lasciato a bocca aperta ed è sicuramente quella che tutti aspettavano da tempo. L’applicazione è nuovamente al primo posto delle più utilizzate e siamo certi che ci stupirà ancora, senza ombra di dubbio.

Il team di Meta qualche tempo fa ha promesso una rivoluzione completa degli aggiornamenti delle applicazioni, questa compresa. Come sempre, le promesse vengono mantenute e la privacy viene messa al primo posto così come la sicurezza di tutti gli utenti. E cosa si potrà avere con il nuovo aggiornamento?

Whatsapp: che cos’è la nuova funzione segreta

Ci sono funzionalità molto gradite, come i messaggi che si autodistruggono dopo sette giorni e anche uscire dai gruppi senza che tutti lo sappiano. Non solo, non si potranno più fare gli screenshot delle chat e inviarle a tutti come si faceva una volta.

Sarà una applicazione seria e professionale, da usare per restare in contatto con gli amici oppure per la propria attività professionale. La nuova possibilità mette in campo la funzione di avviso ogni volta che qualcuno si connette.

Ma attenzione, per usufruire del nuovo servizio si dovrà scaricare l’App WhastzSeen da installare sullo smartphone in formato file APK. Una volta scaricata, basterà entrare e scrivere il nome della persona prescelta così da avere tutte le notifiche ogni qual volta si connette per chattare.

La persona in questione non sospetterà nulla e non saprà di essere in qualche modo controllata. Non è difficile da installare e da usare, permettendo di capire se una determinata persona mente oppure dice la verità.