Biden ha votato alle primarie del Delaware, critiche dai repubblicani

Joe Biden aveva la possibilità di votare in anticipo o di farlo per posta. Il presidente degli Stati Uniti ha introdotto un cambiamento dell’ultimo minuto nella sua agenda per questo martedì.

Dopo un evento per celebrare ancora una volta l’approvazione dell’Inflation Reduction Act, la Casa Bianca ha annunciato che il Presidente e la First Lady, Jill Biden, si stavano preparando a fare un viaggio lampo questo pomeriggio a Wilmington (Delaware), senza specificarne le cause. Quando stava per salire sull’aereo, i giornalisti gli hanno chiesto perché sarebbe andato nel Delaware: “A votare”, ha risposto.

I repubblicani hanno criticato i frequenti viaggi di Biden nel Delaware

Biden ha avuto la possibilità di votare per posta e anche di votare in anticipo sabato scorso, quando era a Wilmington per il fine settimana, ma non lo ha fatto nemmeno lui.

Tuttavia, Biden ha finalmente con il corteo presidenziale alla base dell’aeronautica militare di Andrews nel Maryland per prendere l’Air Force One. Da lì è volato alla base aerea della Guardia Nazionale nel Delaware, ha viaggiato con la sua scorta al college elettorale Tatnall, a Wilmington. e dopo aver votato e risposto brevemente ad alcune domande dei giornalisti in marcia, ha iniziato il viaggio di ritorno alla Casa Bianca.

Le primarie del Delaware, d’altra parte, erano di profilo molto basso. In quello stato non è il momento di rinnovare un senatore e nell’unica posizione per la Camera dei rappresentanti c’era una sola candidata democratica, Lisa Blunt Rochester, quindi non c’è stato nemmeno il voto. Quello che è stato scelto è stato il candidato democratico per la carica di sindaco.

Quello attuale è stato coinvolto in accuse di nepotismo e corruzione e il partito ha sostenuto un altro candidato, che secondo il voto provvisorio ha vinto a larghissima maggioranza. Il resto delle primarie democratiche erano per candidati a cariche locali minori. Con la sua trasferta alle primarie, Biden si distingue da quanto fatto dai precedenti presidenti.

Barack Obama ha votato per posta alle primarie di Chicago del 2010 e del 2014

Barack Obama ha votato per posta alle primarie di Chicago del 2010 e del 2014 e non ci sono prove che Donald Trump abbia votato alle primarie di New York del 2018. È più comune che si viaggino per votare il giorno delle elezioni generali.Un account del Comitato Nazionale Repubblicano su Twitter la scorsa settimana ha criticato i frequenti viaggi del presidente nello stato in cui ha la sua residenza fuori dalla Casa Bianca.

“Joe Biden andrà nel Delaware per un altro weekend di vacanza. Biden ha trascorso il 40% della sua presidenza -238 giorni- in vacanza”, ha twittato. Il presidente Trump ha viaggiato spesso per trascorrere il fine settimana a Mar-a-Lago, la sua villa a Palm Beach, in Florida. I repubblicani non hanno reagito immediatamente al viaggio vorticoso di Biden per votare.

Alcuni media conservatori hanno iniziato a pungolarlo. Sui social network è servita la polemica tra chi ha criticato il presidente per le spese legate al viaggio e la contraddizione con la sua lotta ai cambiamenti climatici e chi ha definito ridicole queste critiche e ha difeso che Biden ha utilizzato l’aereo presidenziale per esercitare la sua costituzione diritto di votare, al contrario dei frequenti viaggi di Trump per giocare a golf.

Biden è stato eletto presidente in gran parte grazie al voto per corrispondenza. I Democratici l’hanno promossa soprattutto alle elezioni del 2020, in piena pandemia.