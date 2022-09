Muore Kenneth Starr, il procuratore dell’affaire Clinton-Lewinsky

By

Il procuratore indipendente Kenneth Starr, era l’uomo che aveva scoperto la relazione extraconiugale del presidente democratico con la stagista Monica Lewinsky.

Era l’uomo che ha incarnato un’era alla fine degli anni ’90. Kenneth Starr, il pubblico ministero che è diventato la nemesi di Bill Clinton con la sua esauriente indagine sulle attività del presidente democratico (1993-2001), compreso il suo scandalo sessuale con Monica Lewinsky, è morto questo martedì all’età di 76 anni.

Morto Kenneth Starr, il pubblico ministero che è diventato la nemesi di Bill Clinton

Secondo quanto riportato dalla sua famiglia, Kenneth Starr è morto nella città di Houston (Texas), dove viveva, per complicazioni dopo un intervento chirurgico. Nominato da Ronald Reagan giudice della Corte d’Appello per il circuito di Washington, DC negli anni ’80, è stato nominato dal successivo presidente, George W Bush, alla carica di procuratore generale, carica che ha ricoperto fino all’arrivo in carica di Clinton Casa Bianca nel 1993.

Ma è stato il suo ruolo di procuratore indipendente che lo ha portato alla fama mondiale nel secondo mandato dei Democratici. Il cosiddetto scandalo Whitewater è iniziato come un’indagine sugli investimenti immobiliari di Clinton e di sua moglie, Hillary Rodham Clinton, per poi espandersi in molte altre aree. Soprattutto la relazione extraconiugale del presidente con Lewinsky, uno stagista 24enne della Casa Bianca.

Clinton ha negato la relazione, in un processo in cui sono venute alla luce tutti i tipi di intimità, e che i Democratici hanno denunciato come motivate politicamente. Quel caso ha portato al primo processo politico di un presidente americano nei tempi moderni, dopo che la Camera dei rappresentanti controllata dai repubblicani lo ha accusato di falsa testimonianza e ostruzione alla giustizia.

Il processo ha prodotto frasi di Clinton che sono ancora ricordate

Il processo ha prodotto frasi di Clinton che sono ancora ricordate, come la famosa dipende da quale è il significato della parola “è” (“dipende da cosa significa la parola “è”), o non ho avuto rapporti sessuali rapporti con quella donna, signorina Lewinsky (“Non ho avuto rapporti sessuali con quella donna, signorina Lewinsky”).

Il presidente è stato successivamente assolto da tutte le accuse dal Senato, ma a quel punto la sua popolarità era stata gravemente danneggiata. Il suo vicepresidente, Al Gore, perse le elezioni del 2000 dopo un drammatico riconteggio dei voti nello stato della Florida, che la Corte Suprema, in una controversa decisione, ordinò di sospendere per dare la vittoria al candidato repubblicano, George W. Bush.

Dopo quella fase, Kennneth Starr si è concentrato sulla vita accademica. Anche se lo scandalo non lo ha lasciato. Ha lasciato la sua posizione di presidente della Baylor University dopo un’indagine sulla gestione impropria delle denunce di abusi sessuali presso l’istituto di istruzione. Nel 2020 questo fedele repubblicano conservatore è tornato a svolgere un ruolo nell’ennesimo processo di impeachment contro un presidente americano in carica.

Ma questa volta da difensore. Si è unito al team di consulenti legali di Donald Trump nel processo che è stato aperto al Congresso degli Stati Uniti per le presunte indebite pressioni sul capo di stato ucraino, Volodímir Zelensky, per ordinare un’indagine su Hunter Biden, figlio dell’attuale presidente Joe Biden. .