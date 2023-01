WhatsApp: bloccare un contatto sarà ancora più facile, grazie alla funzione che sarà introdotta all’interno dell’app.

WhatsApp sta lavorando a una nuova scorciatoia in grado di bloccare un contatto o un numero spam senza entrare nella conversazione. La funzione è ancora in fase di sviluppo e sarà disponibile, dapprima, a un gruppo di tester che la testeranno ed, eventualmente, segnaleranno le criticità ad essa connesse. Ecco come funzionerà e quanto sarà facile utilizzarla per sbarazzarsi di contatti indesiderati o spam.

WhatsApp: nuova funzione per bloccare i contatti

Oggi bloccare un contatto su WhatsApp richiede di seguire diversi passaggi a volte noiosi: è, infatti, necessario entrare nella conversazione, cliccare sul pulsante delle opzioni – i tre puntini verticali -, andare nel sottomenu – “Altro“, quindi selezionare la voce “Blocca scheda“.

Fortunatamente, questo processo un po’ lungo dovrebbe essere semplificato nel corso del 2023 con le nuove funzionalità che saranno messe a disposizione degli utenti che utilizzano la popolare app di messaggistica istantanea.

WhatsApp sta, infatti, lavorando a due scorciatoie molto pratiche, come riportato da WaBetaInfo, che ci permette di sapere, in anteprima, tutte le future innovazioni dell’app di messaggistica.

Come funzionerà il blocco dei contatti

Innanzitutto, in futuro sarà possibile bloccare un contatto direttamente dall’interfaccia principale del servizio.

Premendo a lungo sulla conversazione di detto contatto, la finestra delle opzioni proporrà automaticamente una funzione, definita “Blocca”. Qui, questo piccolo gioco di prestigio richiederebbe solo due clic.

WhatsApp vuole andare ancora oltre. Una scorciatoia alternativa apparirà, infatti, su una notifica pop-up, accanto ai pulsanti “Modalità silenziosa” e “Rispondi“. In caso di numero sospetto, ad esempio spam, si potrà, quindi, bannare il contatto con un solo clic dalla notifica. Semplice e pratico.

Si noti che la scorciatoia alternativa appare solo in un caso specifico: quando il numero è sconosciuto o considerato inaffidabile. Se questa modifica non rivoluzionerà l’esperienza, tende quantomeno a ottimizzarla e a semplificare le varie manovre essenziali compiute dagli utenti.

Attualmente, questa funzione è ancora in fase di sviluppo. Quando sarà pronta, i beta tester avranno l’accesso alla stessa per testarla e segnalarne, eventualmente, bug o altri problemi tecnici. Il servizio Meta, dunque, attiverà una fase di implementazione più globale verso il pubblico che fa uso dell’app di messaggistica istantanea.

Non ci resta, dunque, che attendere l’ufficializzazione di questa funzionalità, che si aggiunge a una serie di altre migliorie previste per l’applicazione più usata, su base globale, per scambiarsi messaggi e contenuti multimediali. Tra queste, la rilevazione del testo nelle immagini inviate in chat.