Il segreto per avere un bel vaso di orchidee pieno di fiori: il risultato è assicurato

Ecco come fare per riuscire a rendere estremamente accattivante il proprio spazio domestico, con un vaso colmo di splendide orchidee. Il metodo più efficace.

Molte donne amano i fiori e ci sono alcune che in particolar modo prediligono le orchidee. Volete sapere come poter ricreare nella vostra casa un meraviglioso spazio floreale grazie a questo fiore? Ecco come fare.

Le orchidee: che cosa sono

Prima di rispondere all’interrogativo posto poc’anzi, proviamo a capire cosa sono le orchidee.

Rappresentano sicuramente delle piante dotate di un certo fascino e che non lasciano indifferenti chi le guarda. Il nome ” orchidea” sembra derivare dalla lingua latina e significa testicolo e questo si spiega se si fa riferimento a quei tubercoli che si trovano alla base di quelle specie terricole del nostro paese.

Queste piante nascono prevalentemente in zone tropicali dell’Asia e dell’America. Alcune le possiamo trovare anche nel nostro paese italiano soprattutto in montagna e in collina.

Le loro foglie sono intere e a forma ovale, con una consistenza carnosa dal momento che hanno la funzione di riserva di liquidi e non solo. Questi sono fiori che si riconoscono subito proprio per come sono fatte, ovvero nella parte superiore troviamo tre sepali e in quella inferiore abbiamo la presenza di tre petali.

Quello centrale è detto labello e può avere una forma e un colore diverso in base alle specie a cui appartiene.

Qui di seguito si farà cenno a una particolare varietà e si cercherà di capirne qualcosa in più.

Le peculiarità delle orchidee: ecco una varietà tra le tante

Tra le varietà di orchidee abbiamo quella definita Oncidium.La categoria di orchidee definite come Oncidium risulta maggiormente nota come quella delle orchidee da donna danzante. Questa definizione deriva esattamente dal fatto di mostrare un disegno di genere floreale molto caratteristico.

Tra l’altro la loro fioritura su ogni spiga è così particolare e originale, da renderla molto somigliante a dei rami ricoperti di farfalle ondeggianti nell’aria.

Gli Oncidium sono dunque delle belle Orchidee che sono anche soprannominate ballerine poichè sembrano ricordare una donna con una gonna.

I suoi fiori non passano inosservati e sembrano aver un colore diverso in base alla varietà: possono essere gialli, ma anche rossi, bianchi, scuri. Anche la loro dimensione varia in base alle varie specie. Indipendentemente da questo tali orchidee presentano una lunga fioritura e le sue inflorescenze possono perdurare sulle piante per due mesi.

Ma da dove derivano per la precisione questi fiori così immensamente belli nonché eleganti? Il loro sviluppo è avvenuto all’interno della foresta pluviale, andando a crescere sui rami degli alberi anziché nel terreno.

Per poter curare questo genere di orchidea nel modo più appropriato, è essenziale riuscire a mantenere le piante in questione in un mezzo di radicazione drenato alla perfezione. In più è importante imitare l’ambientazione in cui l’orchidea si è sviluppata in origine.

In che modo bisogna prendersi cura delle orchidee Oncidium

Un aspetto rilevante da considerare è che tale tipo di fiore è riuscito a nascere e a svilupparsi, senza poter contare del vantaggio collegato al suolo. Inoltre è in grado di realizzare delle spighe molto lunghe e interamente ricoperte di fiori ricchi di colore.

Quindi se il vostro intento è quello di poter coltivare tali orchidee all’interno della vostra casa, allora il primo passo da eseguire sarà sicuramente quello attinente la scelta di un mix di radicazione.

Stiamo parlando di un miscuglio costituito da piccoli quantitativi di muschio, associati al letame secco delle capre.

Questi elementi si dovranno poi mischiare con altri come, per esempio, la corteccia di pino o alternativamente di abete in forma tritata.

Si tratta di un composto che risulta essere di notevole utilità, per quanto concerne la quantità esatta di drenaggio e di aerazione. Questi ultimi sono assolutamente indispensabili per le radici delle orchidee.

Tenete presente che la crescita della Oncidium è piuttosto rapida. Quindi questo potrebbe comportare la necessità di un’operazione di rinvasamento, da effettuare ogni due anni.

Per coltivare nel modo giusto queste orchidee, si deve individuare nella propria abitazione una zona assai luminosa, dove poter disporre i vasi delle orchidee.

Difatti tale tipo di pianta ha bisogno di ricevere la luce solare per varie ore al giorno.

Considerate a tal proposito che le piante di orchidea che hanno delle foglie più spesse e carnose, sono quelle che mostrano un bisogno maggiore di luce.

Mentre quelle che hanno le foglie più assottigliate, necessitano di meno luminosità.

Questo è indubbiamente il primo aspetto che apprenderete, nel momento in cui deciderete di dedicarvi alla cura casalinga di tali fiori, ovvero quello collegato alla temperatura.

Infatti le orchidee gradiscono molto il caldo durante le ore diurne, ossia preferiscono le temperatura di 80-85 gradi. Per quanto concerne invece gli orari notturni, alle Oncidium piace l’aria più frizzantina equivalente ai 60-65 gradi.

Avere a disposizione un assortimento così ampio di temperature potrebbe corrispondere a delle difficoltà, per quanto riguarda chi coltiva le piante d’appartamento.

In ogni caso è una condizione che si può ottenere senza problematiche, quando si può disporre di un genere di serra alquanto piccola come in questo specifico caso.

Così da riuscire pienamente nell’intento di poter realizzare nella propria dimora, uno splendido angolo arricchito dalle orchidee. E chi non vorrebber averne uno?

Se è questo il vostro scopo non potete che tener conto dei vari step individuati finora e vedrete che il risultato sarà davvero soddisfacente e le vostre orchidee anche!