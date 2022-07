La serie fantascientifica Westworld è arrivata alla sua quarta stagione, che finalmente sta per arrivare per la gioia dei fan. Ma chi tornerà nel cast di questa nuova attesissima stagione?

Westworld 4 è finalmente arrivata: dopo due anni di attesa, la serie cyberpunk con Evan Rachel Wood è tornata con una nuova stagione, in cui rivediamo anche tantissimi componenti del cast.

Lo show, disponibile su Sky, vede il ritorno di tantissimi personaggi, un cast stellare che in questi giorni si è riunito per la première a New York. Ecco chi c’era.

Il cast di Westworld 4 di nuovo insieme: chi c’era alla première ufficiale

Due settimane fa c’è stata la première tanto attesa di Westworld 4, la nuova stagione della serie fantascientifica targata HBO, con Evan Rachel Wood come protagonista.

L’attrice torna in un nuovo ruolo, quello della scrittrice Christina, dopo che ha interpretato Dolores Abernathy per ben tre stagioni, rimasta uccisa alla fine della terza stagione. Insieme a lei, sul red carpet, c’erano i suoi famosi colleghi di set, tra cui Tessa Thompson, che torna come Charlotte Hale, poi Ed Harris, il misterioso uomo in nero, Angela Sarafyan che riprende il ruolo di Clementine.

Non dimentichiamo poi Thandiwe Newton, una vera veterana di Westworld, riprende il ruolo di Maeve Millay, e anche Jeffery Wright che torna nei panni di Bernard Lowe.

Questi i volti tanto attesi dal pubblico di Westworld, che per due anni si è chiesto che ne è stato dei suoi personaggi preferiti. Insieme a loro anche delle new entry, tipo Aaron Paul, che sarà Caleb Nichols un veterano di guerra, e poi il Premio Oscar Ariana DeBose.

La trama della nuova stagione di Westworld: cosa aspettarsi?

La nuova stagione di Westworld riserverà tante sorprese, come chi ha visto il trailer ufficiale saprà già benissimo.

Westworld è una serie fantascientifica, basata sul film del 1973 diretto dall’autore di Jurassic Park Michael Crichton, e ambientata in un parco a tema popolato da androidi, progettato per assomigliare al Vecchio West per le prime due stagioni.

La terza stagione si è svolta molto di più nel mondo umano, come la quarta a quanto si è capito fino ad ora. La terza stagione di Westworld si è conclusa con Caleb, interpretato da Aaron Paul, che ha iniziato una rivoluzione e ha seguito la ricerca di Bernard per comprendere il Sublime, un server segreto a cui alcuni host hanno avuto accesso.

Caleb, a quanto pare, porterà avanti la rivoluzione dopo la morte di Dolores Abernathy, il personaggio di Evan Rachel Wood, alla fine della terza stagione. Il destino di Dolores, invece, rimane sconosciuto. Nonostante il fatto che Serac, un pazzo miliardario ormai morto la cui intelligenza artificiale controllava l’umanità, abbia cancellato i ricordi di Dolores, tutti gli host devono morire perché lei sia veramente morta.