Werner-Juventus, trattativa in corso!

La Juventus continua a cercare un attaccante in grado di occupare la corsia sinistra e di far rifiatare Dusan Vlahovic. Sfumato definitivamente il possibile ritorno di Morata, i bianconeri hanno messo gli occhi su Timo Werner, calciatore tedesco molto stimato da Massimiliano Allegri



Nelle prime uscite stagionali Allegri ha schierato la sua Juventus con un 4-3-3 cercando di adattare Moise Kean al ruolo di attaccante esterno sinistro nell’attesa del recupero definitivo di Federico Chiesa.

Il tecnico livornese ama impiegare sulla corsia laterale un giocatore forte fisicamente ed in grado di aiutare la squadra in fase di costruzione, fattore che ha trovato la sua massima espressione con l’avventura di Mario Mandzukic, calciatore perfetto per il calcio di Allegri.

Durante la scorsa stagione l’allenatore bianconero ha provato ad adattare Alvaro Morata in quella posizione ottenendo anche buone prestazioni da parte dello spagnolo.

Un ritorno del classe ’92 diventa sempre più improbabile, motivo per cui Allegri ha chiesto alla società una sforzo economico per arrivare a Timo Werner.



Werner-Juventus, proposto un prestito

Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini stanno provando ad esaudire la richiesta di Allegri proponendo ai “Blues” un prestito annuale con diritto di riscatto sfruttando anche la disponibilità del tedesco a trasferirsi in Italia.

La trattativa, ad oggi, rimane comunque molto complessa: il Chelsea ha da poco venduto Romelu Lukaku ed al momento Werner rimane l’unica soluzione offensiva a disposizione di Tuchel.

Juventus e Chelsea continueranno a parlare ed i bianconeri proveranno a puntare sulla volontà del giocatore che ha recentemente dichiarato la sua volontà di vestire la maglia bianconera.

Timo Werner è un attaccante moderno, capace di finalizzare l’azione ma allo stesso tempo molto abile nella fase di costruzione e, soprattutto, in grado di ricoprire tutte le posizioni del tridente offensivo.

I bianconeri vorrebbero prendere un attaccante prima dell’inizio del campionato in modo da dare, fin da subito, ad Allegri una squadra pronta a competere per lo scudetto.

Juve, l’alternativa rimane Martial

La Juventus rimane vigile anche sul fronte Anthony Martial, calciatore in uscita dal Manchester United che da anni ormai viene frequentemente accostato ai colori bianconeri.

Il francese rappresenta un’alternativa valida a Werner, e la dirigenza in queste ore deciderà su quale calciatore concentrarsi per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Tutte le attenzioni ora sono concentrate su Leandro Paredes che, con l’infortunio di Paul Pogba, è diventato una priorità per Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini.