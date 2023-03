WC sempre profumato e igienizzato senza candeggina: bastano 2 ingredienti

Uno dei problemi più comuni è senza dubbio la pulizia del nostro bagno, in particolare del WC. Per ovvi motivi, è necessario igienizzarlo e pulirlo in maniera corretta anche senza candeggina. Si possono utilizzare anche due semplici ingredienti. Si tratta di un rimedio completamente naturale: scopriamo come fare.

Pulire la propria casa è molto importante, ma è necessario mettere in pratica alcuni accorgimenti o piccoli trucchi per ottimizzare i tempi delle nostre faccende domestiche. Quando si parla di bagno, non si deve tralasciare nessun tipo di dettaglio, infatti, perché si depositano tantissimi germi e batteri. Bisogna dedicare moltissima attenzione al WC.

Ma con un rimedio semplice, facile e veloce potreste dire finalmente addio alle incrostazioni, aloni e anche a quelle fastidiose e disgustose macchie gialle. Non tuti sanno che servono solamente due ingredienti per rendere il gabinetto pulito e splendente, dite addio alla solita candeggina: scopriamo come fare, rimarrete a bocca aperta appena vedrete il risultato.

Pulizia del WC senza candeggina

La candeggina è un prodotto che non può mai mancare nelle nostre case, infatti, è uno dei più utilizzati, malgrado sia anche molto tossico. E’ vero che igienizza e disinfetta qualsiasi tipo di superfice, bisogna fare molta attenzione perché se viene usata in maniera scorretta, si può andare incontro a dei gravi rischi per la nostra salute.

Ad esempio, può portare delle irritazioni, asma o altri problemi respiratori. Proprio per questo, è necessario utilizzarla in maniera responsabile, in modo da eliminare ogni tipo di rischio. Nella maggior parte dei casi, la usiamo per pulire il WC, ma non tutti sanno che può essere sostituita da altri due elementi completamente naturali.

In questo modo risparmierete anche molti soldi e non rischierete più di danneggiare superfici o di avere altre conseguenze poco piacevoli. Scopriamo come fare, il vostro gabinetto profumerà di pulito e sarà igienizzato in maniera impeccabile.

Bagno profumato con soli 2 ingredienti: tutti i dettagli

Come vi abbiamo già spiegato, utilizzare la candeggina ha i suoi rischi. Proprio per questo, oggi vi sveleremo come pulire il WC in maniera sicura e salutare, serviranno solamente due ingredienti. Innanzitutto prendete una ciotola e grattugiate due saponette per le mani. Poi, versate 600 ml di sapone liquido per pavimenti.

Versate il vostro composto in una pentola e portate tutto sul fuoco, finché la soluzione non si scioglierà. Ricordatevi di mescolare spesso, durante la cottura, ci impiegherete circa 30 minuti. Successivamente spegnete, prendete una teglia in alluminio e rivestitela con della pellicola trasparente.

Mettete il vostro composto in questa teglia e lasciatelo raffreddare a temperatura ambiente. Appena si sarà solidificato, tagliate il vostro fantastico detergente in piccoli rettangoli. Prendetene uno e attaccatelo alla parte interna del WC, così ogni volta che tirerete l’acqua, il vostro gabinetto risulterà sempre pulito e profumato.

Il resto del composto, conservatelo in un contenitore chiuso, si manterrà perfettamente per almeno un anno. Incredibile ma vero, non dovrete più utilizzare la candeggina grazie a questo rimedio totalmente naturale.