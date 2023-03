Come fare un termos per acqua calda e fredda: 1 bottiglia e carta stagnola

Il termos è un oggetto utilissimo anzi indispensabile per chi sta tante ore fuori casa. Questo strumento è necessario per conservare a temperatura qualsiasi tipo di bevande. Ma lo sapete che si può creare un comodissimo termos? Risparmierete tantissimi soldi e l’effetto sarà stupendo: scopriamo di più.

Il termos, viene anche chiamato vaso di Dewar, perché fu inventato dal noto fisico James Dewar. Da lì il mondo non ha potuto fare a meno di questa invenzione che negli anni è servita per mantenere sempre le bevande alla temperatura di servizio. Ma non tutti sanno, che è possibile realizzarne uno con dei semplici elementi.

Non ci crederete mai, ma il procedimento è facilissimo e molto veloce, basta solamente una bottiglia e una stagnola: scopriamo come fare, rimarrete a bocca aperta appena vedrete il risultato.

Come fare un termos per acqua calda e fredda

Il termos è un oggetto molto utilizzato dalle persone che lavorano fuori casa e che sono sempre in giro. E’ utilissimi anche per i più piccoli quando fanno delle gite o dei lunghi viaggi. Quando non è presente un frigo o un forno nelle vicinanze, è necessario sfruttare proprio questo strumento.

Grazie alle due pareti che creano un vuoto all’interno del contenitore, la temperatura della bevanda rimane sempre calda oppure fredda. In questo modo, è tutto isolato termicamente. Ovviamente, è anche importate che il tappo sia sigillato alla perfezione.

Ma lo sapete che si può realizzare un termos anche a casa? Se il procedimento vi spaventa, non vi preoccupate è veramente facile e veloce, ci impiegherete pochissimo tempo. Il segreto del suo funzionamento è proprio quello di creare uno spazio sottovuoto che isoli perfettamente la bevanda dalla temperatura esterna. Non ci crederete mai, ma ci vuole pochissimo: tutti i dettagli.

Il procedimento

Innanzitutto per creare il vostro termos, prendete tre bottiglie di plastica, una riempitela di acqua e alle restanti tagliate la parte dove si trova il tappo. Successivamente, procuratevi della carta stagnola e avvolgete l’intera bottiglia d’acqua. I fogli d’alluminio sono utili per conservare cibi e in questo caso anche le bevande, tutto grazie al loro effetto riflettente.

Ora dovrete infilare la bottiglia d’acqua nelle altre due bottiglie di plastica che all’inizio avevate tagliato. Noterete che sarà tutto ben aderente e sigillato. Assicuratevi che sia tutto ben sigillato e che l’aria non penetri tra le bottiglie, per una maggior sicurezza aggiungete anche un altro strato di carta stagnola.

In questo modo, avrete creato un comodo e utilissimo termos. Non solo, è un’idea fantastica per riciclare le bottiglie di plastica in una maniera veramente creativa e geniale. In un mondo dove gli sprechi sono all’ordine del giorno è importante sempre di più abbatterli ed imparare a riciclare il più possibile.