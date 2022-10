Panni, come stenderli per non doverli stirare: l’antico metodo giapponese

Esiste un modo per stendere i panni in un modo molto particolare senza poi doverli stirare. Ecco in cosa consiste il metodo giapponese.

Durante le nostre faccende domestiche ci ritroviamo ogni giorno o quasi a fare i conti con il nostro bucato e con la montagna di indumenti e accessori da bagno da dover lavare in lavatrice.

Successivamente facciamo asciugare questi panni o appendendoli su uno stendino approfittando del calore e del sole che tenderà ad asciugarli o qualora ci siano giornate uggiose o vogliamo avere i nostri indumenti asciutti al più presti, molti di noi fanno uso dell’asciugatrice.

Panni: ecco come asciugarli per non stirarli

Sebbene non tutti ne hanno una in casa, si tende a optare per la prima opzione e qualora ci sia pioggia si stendono i panni in casa facendo attenzione ad avere la stanza in cui si vanno a mettere i panni ben arieggiata in modo che non si formino condense o umidità all’interno di essa.

Una volta asciugati, i nostri panni vanno ritirati e successivamente stirati. Questo perché alcuni indumenti, specie dai tessuti più leggeri tendono ad avere delle pieghe dovute al lavaggio.

Esistono dei modi per far si che questo non avviene, prima di tutto è bene separare i nostri panni lavando prima tutti quelli pesanti come asciugamani e successivamente quelli più leggeri in modo che questi non subiscano la pressione degli altri.

Inoltre, non riempendo troppo la lavatrice i panni avranno modo di muoversi più liberamente e quindi non saranno stretti e con poco modo di andare da una parte all’altra e si evitano così le pieghe dovute dall’accumulo di panni in lavatrice.

Per evitare le pieghe sui tessuti leggeri è inoltre consigliabile lavare le lenzuola e gli asciugamani a parte in modo che come già detto precedentemente non subiscano la pressione di quei panni che tendono ad assorbire più acqua.

Il metodo Giapponese

Ma esiste un metodo proveniente dal Giappone che sembra essere molto efficace per evitare di stirare i nostri panni in modo da risparmiare non solo qualche soldo in bolletta ma anche del tempo.

Una volta ritirati i panni questi qui vanno stesi scuotendoli il più possibile e posizionati su di una gruccia allungandoli il più possibile, in questo modo come per incanto le pieghe si ridurranno fino a poter scomparire del tutto.

Per far si che i nostri panni siano allungati si possono utilizzare delle pinze sulle cuciture che fanno si che si evitano anche i fastidiosi segni lasciati dalle mollette ed è sempre consigliato utilizzare le pinze di plastica che tendono a lasciare meno segni risultando più leggere.

Bisogna però fare delle accortezze anche utilizzando questo metodo, bisogna calcolare bene il tempo di asciugatura e non tenere i nostri panni per troppo tempo appesi altrimenti potrebbero diventare rigidi e ottenere altri problemi.

Infatti è sempre consigliabile stendere i panni all’aria in una zona d’ombra perché il troppo sole indurisce i capi d’abbigliamento e per quanto riguardo le mollette per le t-shirt e camicie vanno stese dalle ascelle mentre le gonne e i pantaloni dalla cintola.

C’è anche un altro metodo che sta spopolando ed è quello della cesta. Con questo metodo dopo aver ritirato i nostri panni asciutti questi vanno ben allungati su un ripiano rigido e dopo piegati come se fossero stirati.

Dopodiché posizionare i nostri panni in una cesta l’uno sull’altro, partendo sempre prima dai capi con più pieghe e dopo posizionare sopra tutti gli altri panni in modo che il peso tende a schiacciarli e a fornire un risultato che sarà molto simile all’utilizzo del ferro da stiro.

Ovviamente, ci sono alcuni capi d’abbigliamento le cui pieghe sono più insidiose e in questo caso non si può evitare di utilizzare il ferro da stiro.