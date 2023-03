Walk of Fame, anche Giancarlo Giannini ha ora la sua stella

By

Una nuova stella si è aggiunta, per una icona del cinema italiano, sulla celebre “Walk of Fame” di Hollywood. Parliamo di quella di Giancarlo Giannini, attore che ha deciso di dedicare questo premio alla regista, da poco scomparsa, Lina Wertmuller.

L’iconica piastrella con inciso il suo nome, è stata scoperta a Los Angeles da Giannini stesso. Un tributo ad un attore che ha fatto grande il cinema italiano.

Giancarlo Giannini e la sua stella

Sono in pochi gli attori italiani ad avere una stella sulla celebre “Walk of Fame” di Hollywood. A scoprire oggi la sua è stato Giancarlo Giannini. Dopo 5 anni, tre dei quali sono serviti al comitato che assegna l’onorificenza per prendere al decisione e due a causa della pandemia (che ha costretto a rimandare, più volte, la cerimonia), ma finalmente il grande giorno è arrivato.

Un regalo per i suoi 80 anni che ha deciso di dedicare a colei che, grazie ai suoi film che lo hanno reso protagonista celebre, gli ha permesso di entrare nell’olimpo dei grandi: Lina Wertmuller. Film come “Mimì metallurgico ferito nell’onore”, o anche “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”, finanche a “Pasqualino Settebellezze”, che gli è valsa anche una candidatura agli Oscar nel lontano 1977. Tutti film targati Wermuller e aventi come unico protagonista lo stesso Giannini.

Ed oggi, alla presenza anche delle autorità italiane, fra cui il Vice ministro alla Cultura, Borgonzoni, l’attore ha scoperto la sua stella. “Sono molto felice: questa stella da oggi splenderà nel cielo. Ringrazio Hollywood, dove sono molto amato, forse più che in Italia“ – ha dichiarato Giannini.

Oggi il premio sulla “Walk of Fame”

Come dicevamo, una dedica alla Wertmuller, “che mi guarda dall’alto e mi aspetta. Forse lassù faremo altri film insieme, ancora più belli” – ha chiosato l’attore. Una punta di ironia allo scoprire della stella, da parte dello stesso Giannini: “A Hollywood mi danno la stella, a Venezia non mi hanno dato neanche un gatto nero”, quasi con un velo di malinconia per quel Leone d’Oro che attende ancora ad arrivare per lui.

Ma dove si trova, di preciso, la mattonella dedicata a Giancarlo Giannini? Si trova all’altezza del civico 6361 del celebre viale, a pochi passi dall’incrocio con “Vine Street”, dove a partire negli anni 20 del secolo scorso, aprirono i primi Studios dell’epoca d’oro di Hollywood.

Quella di Giannini è la stella numero 2.752. Per un attore uomo italiano è, purtroppo, solo la seconda. Prima di lui c’è stato solo a Rodolfo Valentino nel 1960: “Lui per il cinema muto, io per quello sonoro. Mi sembra una splendida accoppiata” – ha commentato, ridendo, l’attore.

Non solo Giancarlo Giannini, ma anche altri celebri attori e personaggi dello spettacolo italiani hanno ricevuto la loro stella sulla “Walk of fame”, da Andrea Bocelli, a Sofia Loren, a Bernardo Bertolucci, sino a tornare più indietro nel tempo, ad Arturo Toscanini.