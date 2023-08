Detenuta 43enne morta di fame nel carcere di Torino

By

Una detenuta 43enne di origini nigeriane è morta di fame all’interno del carcere Le Vallette di Torino. Ilaria Cucchi ha affermato che si tratta di una tragedia che non può essere tollerata.

A denunciare l’accaduto è stato il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, Seppe, il quale ha affermato che le sollecitazioni da parte di medici e del personale del carcere sono state totalmente inutili. La donna, la quale aveva un figlio di quattro anni, si è lasciata morire di fame.

Una donna di 43 anni si lascia morire di fame in carcere a Torino

Nel carcere Le Vallette di Torino, una detenuta di 43 anni si è lasciata morire di fame. A dare la triste notizia è stato Seppe, il sindacato autonomo della polizia penitenziaria.

L’uomo ha spiegato che nulla è servito per indurre la donna a mangiare. La vittima aveva origini nigeriane era sposata con un figlio di quattro anni.

la detenuta era stata portata nel carcere di Torino dopo un lungo periodo di arresti domiciliari e le accuse a suo carico erano di immigrazione clandestina e tratta.

La donna non mangiava o beveva ormai da settimane. Monica Cristina Gallo, garante comunale per i diritti dei detenuti a Torino, ha affermato che l’ufficio non ha mai ottenuto informazioni dal carcere riguardo il caso di questa donna.

Anche la senatrice Ilaria Cucchi ha commentato la vicenda:

“Questa è una tragedia che non può essere tollerata in un Paese che si professa civile e democratico. Una morte di cui è responsabile lo Stato che aveva in custodia la vita della vittima”

Aggiungendo di non capire il ruolo dei sindacati degli agenti in questa vicenda. E terminando con la richiesta di fare chiarezza sulla questione.

Un’altra detenuta si è impiccata nello stesso carcere a Torino

Un’altra donna di 28 anni, a poche ore di distanza, si è impiccata nello stesso carcere a Torino. La donna di origini italiane, era stata trasferita nel carcere Le Vallette da Genova Pontedecimo.

A tal proposito, Seppe ha affermato che questi due tragici eventi hanno evidenziato il fatto che è necessario un netto cambio di rotta nelle politiche di gestione dei penitenziari italiani.

Leo Beneduci, segretario generale dell’Osapp ha affermato: