Vuoi rimuovere la cera delle candele dai barattoli? L’acqua non è la soluzione

Se pensi di rimuovere la cera delle candele dai barattoli usando l’acqua, stai sbagliando. Esistono almeno 2 metodi efficaci.

Le candele sono amate da molti per il loro profumo e l’atmosfera che creano. Tuttavia, a volte può capitare che la cera con cui sono fatte coli. Altre volte, una candela finisce, lasciando dei residui sul fondo del barattolo che la contiene. Come fare in questi casi per rimuovere la cera delle candele dai barattoli? Esistono alcuni metodi efficaci che hanno proprio questo scopo.

Rimuovere la cera calda dai barattoli

Se la cera è appena colata ed è ancora liquida e calda, il primo metodo da utilizzare per rimuoverla consiste nello spegnere la candela e utilizzare della carta assorbente per rimuovere la cera colata. È importante fare attenzione a non scottarsi durante questa operazione.

Una volta rimossa la cera, se il contenitore presenta macchie o aloni, per pulirlo si può utilizzare un panno in microfibra inumidito con dell’alcool denaturato o alcol alimentare a 95°. Al contrario, se la cera si è quasi solidificata del tutto, è consigliabile aspettare che si raffreddi completamente.

Successivamente, si può rimuovere la cera con una lama, come quella di un coltellino per il burro, o con una superficie dura come una tessera. Dopo aver raschiato via la cera, si può passare nuovamente un panno con alcool per pulire il barattolo.

Il metodo del gelo per rimuovere la cera delle candele dai barattoli

Tuttavia, se la quantità di cera colata è significativa, ci sono due metodi alternativi che possono essere utilizzati: il calore e il gelo.

È importante notare che questi metodi possono essere applicati solo se i barattoli delle candele sono composti da materiali che possono sopportare temperature molto basse, sotto i 18°C, o molto alte, sopra gli 80°C. Ne consegue che i materiali più delicati non dovrebbero essere esposti a queste temperature estreme.

Come si fa quindi a rimuovere la cera con il gelo? Se la cera colata si trova in un barattolo di piccole dimensioni, è possibile metterlo nel freezer. Il freddo farà contrarre la cera, facendola scivolare via.

Tuttavia, se il barattolo è sottile e rischia di rompersi se esposto a temperature basse, è consigliabile arrotolarlo nella neve o semplicemente metterlo sul balcone al freddo. In nessun caso si dovrebbe utilizzare l’abbattitore per rimuovere la cera.

Eliminare la cera con il calore

Il secondo metodo efficace per rimuovere la cera sfrutta il calore. Per rimuovere in questo modo la cera colata da un barattolo, possiamo utilizzare dell’acqua calda, assicurandoci tuttavia che non sia bollente.

Se si desidera rimuovere la cera residua dall’interno del contenitore, è possibile fare delle piccole fessure nei residui di cera e versare l’acqua calda nel barattolo. Successivamente, lasciamo agire per un po’ di tempo. La cera si scioglierà e verrà a galla.

A questo punto, si possono rimuovere eventuali residui raschiando l’interno del vasetto, per poi passare un panno in microfibra inumidito con olio. Infine, è possibile pulire il barattolo con dell’alcool e risciacquarlo con acqua tiepida e sapone.

Ora che conosci diversi metodi per rimuovere la cera delle candele dai barattoli, puoi riutilizzare i contenitori in modo creativo. Pulirli correttamente ti permetterà di dare nuova vita a questi vasetti, che potranno essere utilizzati per conservare oggetti o come decorazioni per la casa.