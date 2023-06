456 euro in più sulla pensione di luglio per tutte queste categorie: chi li otterrà

La pensione di luglio è in arrivo e molti pensionati non sanno che ci saranno ben 456 euro in più. Quali sono le categorie fortunate?

La pensione rappresenta un importante traguardo nella vita di una persona. Dopo una carriera di lavoro dedicata e impegnativa, la prospettiva di una pensione offre la possibilità di godersi il meritato riposo, la libertà e la sicurezza finanziaria.

In questo articolo, esploreremo l’importanza della pensione, le opzioni disponibili e come pianificare in modo efficace per garantire un futuro felice e sicuro. Per questo motivo il Governo Meloni sta mettendo sul tavolo novità molto importanti: ci saranno ben 465 euro in più sulla pensione di luglio. Chi sono i fortunati?

Pensione luglio: sino a 456 euro in più per questa categoria

Con la Legge di Bilancio 2023 tutto è stato messo in cantiere. La pensione di luglio avrà quindi un aumento cospicuo che si riflette sulle quote minime.

Nel dettaglio si tratta di quelle pensioni che hanno un importo inferiore a 560 euro, ovvero le minime dettate dall’INPS. Il Governo a fine anno 2022 ha deciso di dare una quadra definitiva a queste quote cercando di venire incontro ai vari pensionati. La decisione presa è stata dettata al fine di poter incrementare questi importi, così regalare una vita dignitosa ad ogni pensionato.

L’INPS ad inizio anno ha chiesto del tempo al fine di poter fare tutti i conteggi relativi. Per questo motivo gli aumenti arriveranno dal mese di luglio, secondo quanto definito, con tutti gli arretrati che mancano all’appello da gennaio a giugno.

Le cifre di aumento sono importanti e ovviamente non ci potranno essere degli errori in merito. Chi sono le categorie di persone che potranno percepire una pensione maggiore degli altri, considerando anche l’aggiunta della quattordicesima mensilità?

Aumenti e arretrati per tutti i pensionati

La rivalutazione prevista di luglio è all’1,5% per tutti i pensionati sino a 75 anni. Per tutti coloro che hanno superato questa età, ci sarà un aumento del 6,4%. Questo solo per il 2023, con tutti gli arretrati non ancora percepiti.

Se la pensione è di euro 563,74 diventano 572,20 euro per tutti i pensionati sino a 75 anni, mentre per gli over 75 si parla di un aumento sino a 599,82.

Il cedolino di luglio sarà quindi ricco con gli arretrati: gli over 75 arriveranno a prendere sino 816,30 euro in totale.

Ovviamente è importante fare attenzione a tutti gli importi che riguardano le pensioni. Chi non percepisce l’integrazione al minimo potrà comunque avere un piccolo aumento, pari a 38 euro di pensione al mese – 456 euro in totale – con 216 euro che sono gli arretrati da gennaio sino a giugno. Una bellissima notizia che comprende ogni tipo di pensionato, così da vedere l’importo maturato seppur di poco.

Per il 2024 è tutto in lavorazione, con novità che arriveranno direttamente sul tavolo grazie agli aiuti del Governo.