Vortice insidioso sbarca in Italia, alluvioni lampo in arrivo: le aree più rischio

Gli esperti del tempo lanciano un nuovo allarme meteo: un vortice insidioso sbarca in Italia. In queste aree stanno per arrivare alluvioni lampo.

Il maltempo sta per tornare in Italia. Tra poche ore la situazione climatica cambierà drasticamente. L’attenzione dei meteorologi è concentrata soprattutto su queste zone: qui arriveranno alluvioni violenti.

Il caldo è sempre più lontano: ritorna il maltempo nel nostro Paese

Primavera ed estate alternativa, quelle del 2023 che non hanno regalato, almeno per il momento, nemmeno una giornata di bel tempo. Da settimane, mesi in alcune regioni, il maltempo è presente con piogge, rovesci lampo e addirittura grandine.

Gli italiani hanno aspettato con ansia l’arrivo di giugno per dare il benvenuto al caldo e al sole ma le aspettative sono state deluse. I meteorologi, qualche settimana fa, avevano affermato che il 2 giugno avrebbe finalmente avuto inizio l’estate dopo una primavera disastrosa da un punto di vista climatico.

Ma nulla di quanto affermato in precedenza si è verificato. Tutta colpa di due anticicloni, uno artico e uno sub-tropicale, che hanno avvolto lo Stivale (ma anche il resto dell’Europa) portando temporali e temperature basse rispetto alla media stagionale.

Il maltempo ha coinvolto tutta l’Italia ma sono soprattutto le regioni centro-meridionali ad aver sofferto di più per questo clima instabile. Come dimenticare l’alluvione che solo di recente ha devastato l’Emilia Romagna?

Anche se da qualche giorno il cattivo tempo ha concesso una breve tregua da piogge e temporali violenti, tutto sta per cambiare di nuovo. Arrivano alluvioni lampo in queste zone: ecco quali sono le aree più a rischio.

Un nuovo vortice insidioso sbarca in Italia

L’estate stenta ad arrivare. Il sole, il caldo e le alte temperature sembrano ancora tanto lontane e probabilmente ancora per un po’, l’Italia dovrà continuare a fare i conti con il cattivo tempo.

Anche se nelle scorse ore in alcune regioni dello Stivale come quelle collocate nel versante meridionale, si sono toccate temperature estive che hanno sfiorato i 27 gradi, il clima instabile sta per travolgere di nuovo tutto lo Stivale.

Nelle città di Torino e Roma, da giorni si stanno verificando violenti nubifragi. Solo qualche ora fa invece, il comune di Sezze, in provincia di Latina, è stato travolto da una inaspettata bomba d’acqua. Ma non è finita. Da domani, si attendono alluvioni lampo da Nord a Sud: un nuovo vortice insidioso sbarca in Italia.

I meteorologi sono preoccupati per l’arrivo di questo ciclone proveniente dall’Atlantico e che con le sue correnti di aria fredda sta per fare ingresso nel nostro Paese. La presenza di questo vortice sull’Italia ha come conseguenza diretta l’arrivo del maltempo che si manifesterà secondo gli esperti con alluvioni lampo, temporali violenti e perfino pericoloso grandinate.

L’incontro di due blocchi climatici differenti, quello freddo proveniente dal Nord Europa e quello umido-caldo al momento presente in Italia, porterà alla formazione di questo vortice insidioso che potrebbe presto trasformarsi in un pericoloso ciclone mediterraneo, di quelli tipicamente autunnali.

Queste due correnti contrapposte che sono responsabili del vortice ciclonico, si muoveranno, secondo gli esperti, in senso antiorario portando sullo Stivale eventi meteo a dir poco estremi come alluvioni violenti: tanta acqua cadrà in un lasso temporale molto breve.

Ma quali sono le zone più a rischio? Gli occhi dei meteorologi sono puntati tutti sulla Sardegna, sulla Sicilia e sulle regioni centro-meridionali. In queste aree potrebbero cadere fino a 200 mm di pioggia. A partire da venerdì, il maltempo si sposterà anche al Nord con abbondanti temporali.

E il famoso Anticiclone Africano di cui da mesi si parla che fine ha fatto? Abbiamo una nuova data come quella indicativa dell’inizio della bella stagione: il 20 giugno. Sembra che a partire da questo giorno, il maltempo farà le valigie e lascerà il posto a un’estate rovente.