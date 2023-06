L’iniziativa della “camera sospesa” per essere vicino a chi è in difficoltà

La città di Napoli, ancora una volta, fa da esempio con le sue iniziative, alle altre città d’Italia. Nasce a Roma, infatti, la “camera sospesa”. Ecco di cosa si tratta.

La onlus “Federalberghi” metti in campo l’iniziativa atta ad aiutare chi non può affrontare i costi di un soggiorno a Roma, a volte elevati, per stare vicino a un parente ammalato.

La “camera sospesa”: ecco di cosa si tratta

Come a Napoli esiste il “caffè sospeso” per chi non ha la possibilità di permetterselo, ora a Roma nasce un’iniziativa molto simile, sempre per dare aiuto e sollievo a chi si trova in difficoltà economiche ma che affianca, a questo, anche un’altra situazione di disagio, quella cioè di non avere mezzi e possibilità economiche per poter assistere un parente ammalato fuori città.

Gli alberghi di Roma lanciato l’iniziativa della “camera sospesa”, con la creazione e l’istituzione di un fondo comune creato dagli albergatori per gli albergatori stessi. Lo scopo? Quello di sostenere gli hotel che ospitino gratis gli ammalati e i loro familiari, o anche familiari di persone che sono in cura negli ospedali di Roma.

È stata la Onlus di Federalberghi, chiamata “Soggiorno Sereno Sandro Gabbani”, a mettere in campo questa iniziativa. Sono stati oltre 125mila i pernottamenti che sono stati resi gratuiti negli ultimi 25 anni grazie anche ai fondi raccolti con il 5×1000. Oggi, però, visti anche i tantissimi turisti che affollano Roma, diventa sempre più difficile trovare delle strutture da adibire solo ed esclusivamente agli ammalati o ai loro parenti che li assistono per le cure fuori città.

Un’iniziativa nata a Roma ma che si espande in tutta Italia

Da qui, la “camera sospesa”: chi, fra gli albergatori, al momento non può offrire l’intera struttura o parte di essa a questo scopo, ha comunque modo di sostenere e di offrire la sua ospitalità e solidarietà anche con una sola camera.

È stato l’attore e presentatore Flavio Insinna a presentare l’iniziativa, nel corso della serata di Gala per celebrare i 25 anni dell’Onlus organizzata da Federalberghi Roma. Presenti, fra gli altri, anche il sindaco di Roma, Gualtieri e l’assessore al Turismo, Onorato.

La Onlus “Soggiorno Sereno” si pone davanti una missione ben precisa, ovvero quella di garantire accoglienza e vicinanza a chi è costretto a viaggiare per curarsi e che, molto spesso, trova difficoltà a soggiornare. Un’iniziativa che, come dicevamo, non si fermerà solo alla città di Roma. A breve, infatti, partirà anche a Milano.

Qui sono gli ospedali “Fatebenefratelli” e il “Macedonio Melloni” ad essere già entrati in contatto con la Federalberghi locale per portare avanti questa speciale quanto particolare iniziativa, per dare un concreto aiuto, senza secondi fini, a chi assiste un parente ammalato.