Funerali di Silvio Berlusconi, i grandi del mondo riuniti al Duomo

Sono in programma oggi alle 15 i funerali di Silvio Berlusconi al Duomo di Milano. Sono 1.800 le personalità che arriveranno per dare l’ultimo saluto.

Familiari e amici si sono già riuniti in questi giorni nei luoghi cari al Cavaliere, ad esempio Giorgia Meloni ha visitato Arcore, così come anche Salvini e La Russa. Fuori dalla villa di San Martino sono stati posizionati bandiere di Forza Italia, fiori e sciarpe del Milan ad omaggiare uno dei personaggi più influenti politicamente in Italia, conosciuto e stimato anche all’estro. La presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola ha avuto parole molto belle per lui, definendolo un combattente e grande protagonista in Italia e in Ue.

I funerali di Silvio Berlusconi

L’Italia ha appreso una triste notizia il 12 giugno scorso, quella della morte di Silvio Berlusconi, da alcuni giorni ricoverato di nuovo al San Raffaele per l’ennesima ricaduta dovuta alla leucemia cronica da cui soffre da anni, condizione che lo ha debilitato molto negli ultimi tempi.

Oggi ci saranno i funerali al Duomo di Milano, zona dove già la forze dell’ordine sono a lavoro da ore per metterla in sicurezza. È previsto infatti l’arrivo di 1.800 personalità che dovrebbero essere presenti, in primis il presidente Mattarella e la premier Meloni, poi diversi capi di Stato e leader di partito italiani ed esteri.

Fra gli altri, arriveranno all’appuntamento alle 15 l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad, il premier ungherese Viktor Orban e il presidente del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber. Presenti anche tanti ambasciatori e ministri degli Esteri.

Dalle 10 piazza Duomo sarà transennata e sono stati allestiti due maxischermi per consentire anche ai cittadini di assistere ai funerali. Per la gestione dell’aspetto relativo alla sicurezza, l’amministrazione comunale ha proposto il modello che si usa per i grandi eventi, come i concerti, predisponendo dei varchi di ingresso per i controlli e accesso libero fino a un massimo di 10mila persone.

Ci saranno anche dei percorsi di sicurezza per eventuali soccorsi, dal momento che le previsioni meteorologiche prevedono una giornata soleggiata e con picchi di 27 gradi.

All’interno del Duomo potranno sedere 2.000 ospiti, infatti gli ingressi nella cattedrale sono selezionati: i familiari siederanno sul lato destro mentre le autorità nella parte sinistra, queste ultime entreranno da un ingresso laterale.

Oltre ai nomi fatti in precedenza, ci saranno anche Mario Draghi, Matteo Renzi, Elly Schlein, Carlo Calenda, 80 parlamentari di Forza Italia ed alcuni degli ex ministri dei suoi precedenti governi. Non ci sarà Giuseppe Conte. Presenti invece il sindaco di Milano, Beppe Sala, il governatore di regione Attilio Fontana, quello del Veneto Luca Zaia e del Piemonte Alberto Cirio. In rappresentanza dell’Ue arriverà Paolo Gentiloni.

Ci sarà anche un’ampia fetta di ospiti composta da esponenti del mondo dello sport, ovvero del Milan e del Monza, ma anche dello spettacolo, legati a Mediaset, l’azienda forse più rappresentativa del Cavaliere, gestita oggi dal figlio Piersilvio, così come Marina gestisce il gruppo Mondadori. L’eredità di Silvio Berlusconi è fatta di diverse società ed aziende di successo ma anche di una grande voglia di fare una politica giusta, ricordiamo ad esempio il suo recente impegno per garantire pensioni dignitose al popolo italiano.

Per l’evento di oggi sono stati chiamati anche dei tiratori scelti che si posizioneranno nell’area che circonda il Duomo e saranno attivate misure antiterrorismo. Le bonifiche della zona, con cani antiesplosivo e la rimozione dei cestini della spazzatura, sono iniziate fin dalle prime luci dell’alba di oggi.

Per motivi di ordine pubblico poi, sarà chiusa fino alle 18 la stazione della metropolitana che si trova proprio in questa zona. Il feretro di Berlusconi arriverà poco prima delle 15 sul sagrato del Duomo e l’omelia sarà tenuta dall’arcivescovo.

La morte

La notizia che ha scosso tutta Italia e che purtroppo molti già presagivano nell’aria, è arrivata il 12 giugno scorso. Silvio Berlusconi si è spento al San Raffaele di Milano, la stessa struttura dove da anni i suoi medici di fiducia lo avevano in cura e dove negli ultimi tempi i suoi cinque figli ma anche il fratello Paolo e la compagna Marta Fascina, si sono intervallati per essergli vicino in ogni momento.

La sua salute era messa a dura prova dalla leucemia cronica che causava importanti ricadute, come l’ultima che da due giorni ne aveva comportato un nuovo ricovero.

Berlusconi aveva 86 anni e la sua storia è fatta di tappe davvero straordinarie che hanno cambiato il modo di intendere l’imprenditoria ma anche la politica. Lui stesso in una bella intervista che in questi gironi sta circolando sul web, ha raccontato di aver cominciato a lavorare molto giovane insieme a un imprenditore edile e da lì la sua formazione è stata sempre maggiore per la sua sete di apprendere cose nuove e migliorarsi sempre di più in ciò che faceva.

Imprenditore di successo ma anche grande personaggio della politica con la fondazione di Forza Italia, che sarà a lungo il primo partito italiano e gli permetterà di diventare presidente del Consiglio per un lungo periodo.

Al primo posto però, come gli ah sempre insegnato mamma Rosa, c’è sempre la famiglia e l’amore per la sua è stato immenso. Un grande nucleo composto da 5 figli, avuti da due compagne diverse, e 17 nipoti, compresa una bisnipote. Proprio i figli hanno acquistato una pagina su tutti i principali quotidiani nazionali per pubblicare un dolce messaggio, così come ha fatto anche Mediaset.

Anche la televisione è stata una grande passione per Silvio Berlusconi, negli anni 80 ci fu il debutto di canale 5 ed era un periodo molto esaltante che lo vedeva in prima fila a dirigere un canale pionieristico per l’epoca e che oggi è fra quelli di maggior successo.

Piazza Duomo si sta preparando per l’ultimo saluto a uno degli uomini più importanti nel panorama televisivo, imprenditoriale e politico del nostro Paese e per omaggiarlo, le tre sedi del Parlamento Europeo (Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo) avranno fino alle 20 la bandiera dell’Ue e quella italiana a mezz’asta. Anche quelle italiane, che si trovano a Milano e Roma, seguiranno la stessa procedura.

Anche noi ci uniamo all’affetto che in queste ore viene mostrato con tanti messaggi sui social, immagini del Cavaliere e video delle sue interviste. Ciao Silvio.