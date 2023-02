Kate Middleton mamma spietata, la regola imposta al piccolo George: guai a farlo

Kate Middleton sembra aver imposto al piccolo George una regola molto particolare. Ecco di quale si tratta.

La famiglia reale del Regno Unito è da qualche mese interesse dei tabloid di tutto il mondo per via di quello che sta accadendo al suo interno dopo la morte della Sovrana, la Regina Elisabetta II.

Il prossimo 6 maggio, il Re Carlo III e sua moglie, la Regina consorte Camilla verranno ufficialmente incoronati e tutti quanti non stanno più nella pelle per l’evento ma soprattutto per un motivo.

Kate Middleton: ecco il divieto imposto al principino George

Si stanno chiedendo se Harry, secondogenito del Re e sua moglie Meghan Markle, saranno presenti dopo le rivelazioni fatti sulla famiglia e dopo la pubblicazione del libro biografico del principe.

All’interno delle pagine delle sue memorie, Harry ha avuto delle parole al vetriolo nei confronti di molti suoi parenti e in particolare le accuse hanno attaccato la sua matrigna Camilla e sua cognata Kate.

In particolare, un episodio che ha riscosso molto clamore è stato quello di quando quest’ultima sembra aver umiliato sua moglie Meghan dopo che la principessina Charlotte era entrata in crisi per via di un abito che non le calzava a pennello.

Sembra che la discussione tra le due cognate sia proseguita in seguito quando Harry ha fatto presente a suo fratello, il principe di Galles, William, del comportamento di Kate e quest’ultimo si sarebbe infuriato al fine di picchiarlo.

Dalle parole trapelate su Spare, Harry ha confessato che suo fratello l’ha preso per il colletto e che l’ha lanciato sulla ciotola del cane al fine che i frammenti di questi si sono ficcati nel suo corpo.

Quello che non è permesso fare

Un comportamento non di certo degno di un principe e questo lo sanno bene anche William e Kate e proprio per questo motivo e per evitare che ci siano problemi famigliari tra i loro figli hanno deciso di imporre delle regole ben precise.

Come ogni bambino, anche George, Charlotte e Louis hanno dei momenti in cui tendono a litigare tra di loro e fare capricci ma essendo delle Altezze Reali questi devono finire in un batter d’occhio.

Sembra che Kate e William avrebbero vietato gli urli e gli schiamazzi e pertanto all’interno del Palazzo Reale non sarebbe possibile urlare ma bisogna comportarsi in un modo decoroso.

In particolare, Kate sarebbe molto apprensiva su questo punto con suo figlio George, in quanto erede al trono e proprio per il fatto che un giorno sarà Re del Regno Unito sta cercando di imporli un comportamento dignitoso.

Sembrerebbe, secondo quanto trapelato da degli insider all’interno del palazzo, che quando il bambino tende a urlare o a prendere dei capricci, questo venga fatto sedere su un divano e si avvii una conversazione.

Il colloquio avviene con i suoi genitori e se comprende altre persone in seguito vengono invitati anche questi per un confronto e per un’eventuale riappacificazione in modo che il tutto possa risolversi nel migliore dei modi senza urla.