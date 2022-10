Volante, se premi questo tasto nascosto risparmi un mucchio di benzina

Sapevi che esiste un tasto sul volante che può permetterti di risparmiare benzina? Una volta conosciuto non potrai fare a meno di usarlo.

Il carburante aumenta e diminuisce in continuazione e, sicuramente, non costa poco. Ecco perché il trucco del tasto sul volante può essere molto utile.

Conosci il trucco del volante?

Notoriamente, il prezzo della benzina aumenta e diminuisce in continuazione, facendo spendere, soprattutto a chi deve percorrere lunghe tratte e non può fare a meno di prendere la macchina, tantissimi soldini. Per questo, se esistono dei trucchi per risparmiare, perché non metterli in pratica.

Per fortuna, infatti, esistono alcuni dispositivi che permettono agli utenti di ridurre i consumi di carburante. Per installarli occorrerà sborsare qualche soldino. Se non vuoi spendere proprio niente, allora ti converrà imparare il trucco del tasto sul cruscotto che, ovviamente, può essere usato anche in combinazione con i dispositivi a risparmio.

Come funziona?

Il tasto in questione viene definito cruise control e ti permette di avere un buon risparmio. Esso riguarda la funziona di controllo della velocità ed è accessibile quasi su tutte le vetture in commercio attualmente. In pratica, è un tasto che consente di mantenere una determinata velocità durante tutto il percorso: basta premerlo.

Per assicurarti un risparmio notevole in fatto di benzina, dovrai attivare questo tasto soltanto in caso di viaggi lunghi, che riguardano la percorrenza di strade a scorrimento veloce o autostrade. Se, invece, dovessi percorrere soltanto strade cittadine, fatte di curve e salite, sarebbe meglio non usarlo in quanto la macchina potrebbe essere messa sotto sforzo e consumare di più.

Se il propulsore della macchina, in queste condizioni, dovesse essere tenuto compresso, allora potrebbero sussistere dei danni alla componentistica del motore. Dunque, il tasto dovrebbe essere spento se guidi in città. Acceso nelle strade a scorrimento veloce e spento nelle strade urbane viene tradotto in un guadagno in entrambi i casi.

Un altro tasto che non è sempre presente è quello denominato Eco che permette di ridurre le prestazioni dell’auto, in parte, per risparmiare carburante.

Il pulsante Eco si può usare sia in autostrada che in città poiché incoraggia a non correre tanto. Ciò significa che potresti fare tardi a lavoro ma risparmierai qualche soldo di carburante. Eco, inoltre, non favorisce i problemi al motore.

Anche se esistono tasti che permettono di risparmiare benzina, ce ne sono altri che, invece, potrebbero fare l’opposto. Si tratta, ad esempio, di quello che serve ad accendere l’aria condizionata e quello denominato EV. Quest’ultimo è disponibile nelle auto ibride e consente di muoversi in strade urbane ad una velocità mai troppo alta.

Si tratta di un pulsante che fa scaricare la porzione alimentata a batteria del motore. Una volta scaricato tutto, l’auto inizierà ad usare soltanto quello termico, consumando in più.