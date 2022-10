Ottobre d’oro per questi segni zodiacali, una ‘marea’ di soldi in arrivo

Per tutti gli appassionati d’oroscopo attenzione, attenzione: questi sono i segni che avranno più fortuna in questo mese di ottobre 2022, grazie a un elemento molto speciale. Ecco quali sono e cosa potrebbe accadere.

Ottobre è iniziato e sta portando aria di cambiamento per molti segni zodiacali, così come tutti gli appassionati del settore stanno riscontrando.

Questo mese, in particolare, ci sarà un fenomeno senza eguali che potrebbe portare fortuna ad alcuni segni zodiacali nello specifico. Siete curiosi di sapere quali sono e, soprattutto, se siete i fortunati di questo periodo? Ve li sveliamo di seguito.

Oroscopo di Ottobre 2022: i segni più fortunati grazie alla Luna Piena

Questo mese di ottobre 2022, oltre a portare un clima un po’ ballerino, porterà con sé anche un meraviglioso spettacolo per gli occhi e la mente: la Luna Piena.

Una forma precisa, quasi da sembrare finta, renderà la Luna ancora più bella nelle notti ottobrine e, secondo gli esperti dell’oroscopo, potrà portare fortuna ad alcuni segni in particolare.

La Luna, secondo gli appassionati, influenza le nostre vite in maniera molto positiva, sia sull’umore che sulla fortuna, che potrebbe portare anche molti soldi.

Nello specifico, secondo gli esperti, il segno della Vergine vivrà un periodo finalmente più felice di quello passato negli ultimi mesi. Soprattutto in estate, i nati sotto questo segno saranno stati molto delusi da alcune amicizie finite, amori non proprio andati bene e alcuni progetti di vita andati male.

Ma la Luna Piena in Ariete potrebbe aiutarli molto a smussare alcuni lati del loro carattere, trasmettendo molta fortuna ai Vergine.

Grazie alla Luna nuova, infatti, potrebbe esserci una bellissima opportunità per darsi da fare, far vedere in cosa si è più bravi e perché no guadagnare anche qualche soldo.

Un consiglio è cercare di aprirsi agli altri, ascoltare i consigli di altre persone e farsi un’idea su opinioni differenti dalla propria.

I Vergine, poi, dovranno segnare questi numeri fortunati, il 21, il 30, il 33, il 67 e l’88 e non dimenticare di tenere sgombra la mente per acquisire una maggiore chiarezza della propria vita.

L’altro segno fortunato di Ottobre: Gemelli

Un altro segno zodiacale secondo l’oroscopo che sarà molto fortunato è il Gemelli, che sarà influenzato da metà mese dalla Luna nuova.

Infatti, se nella prima metà di ottobre il Gemelli si è sentito un po’ rallentato, confuso e un po’ fuori dal mondo, nella seconda metà sarà spinto dalla Luna a fare un passo decisivo importante, a risolvere problemi romantici, andando verso una direzione positiva.

Da questo momento in poi, il Gemelli potrà procedere tranquillamente con la sua vita, godendosi anche momenti di tanto desiderato relax, ritrovando il proprio equilibrio.

Da fine mese, poi, Gemelli potrà rimettere al primo posto le sue ambizioni, grazie al ritorno di Giove in Pesci, consapevole dei propri limiti ma sviluppando le sue idee nell’area professionale.