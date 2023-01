“Voglio che abbiano ricordi…”, Costanzo: il commovente messaggio ai nipoti

Costanzo sorprendente. Il marito di Maria De Filippi commuove tutti. L’ultimo messaggio per i nipoti fa venire le lacrime agli occhi. Ecco che cosa ha dichiarato il famoso giornalista e conduttore italiano.

Il celebre Maurizio Costanzo lascia tutti senza parole. Il messaggio per i nipotini è un colpo al cuore. Le sue parole fanno riflettere tanti. Ecco che cosa ha dichiarato il marito della De Filippi.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, un amore lungo una vita

Fanno coppia fissa da più di venticinque anni, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. I due pilastri della televisione e del giornalismo italiano si sono conosciuti quando la famosa conduttrice era una fresca laureata in Giurisprudenza mentre lui già un affermato giornalista.

Da allora non si sono più lasciati e hanno iniziato una relazione clandestina che è culminata con il divorzio di lui da Marta Flavi e con il matrimonio più chiacchierato degli anni ’90, quello con Maria De Filippi, che arriva il 28 agosto 1995 dopo 5 anni di fidanzamento.

La presentatrice di Uomini e Donne è la moglie numero 4 per il famoso giornalista. E’ con lei, come ha dichiarato in varie interviste, che ha trovato l’amore della vita. Parla sempre in maniera dolce e affettuosa della De Filippi che definisce non soltanto moglie ma anche amante, compagna e amica.

Proprio Costanzo che siamo abituati a vedere sempre come un giornalista e conduttore super partes e poco incline a manifestare apertamente i suoi sentimenti, sorprende tutti. L’ultimo messaggio commovente per i nipoti è un colpo al cuore.

Il messaggio commovente del giornalista per i nipoti emoziona tutti

Fa venire le lacrime agli occhi l’ultimo messaggio che Maurizio Costanzo ha rivolto ai suoi nipoti. Il marito di Maria De Filippi, in maniera sorprendente, ha mostrato un lato tenerissimo di sé agli italiani.

L’otto gennaio, il conduttore del Maurizio Costanzo show ha rilasciato un’intervista a Silvia Toffanin. Nella trasmissione Verissimo, il giornalista ha pubblicizzato il suo nuovo libro, “Smemorabilia” con cui per la prima volta mette nero su bianco i suoi sentimenti raccontando dell’infanzia vissuta con la famiglia, delle storie d’amore più belle e in particolare di figli e nipoti.

A proposito dei nipoti, sono proprio questi ultimi ad aver attirato l’attenzione di tutti. Maurizio Costanzo ha voluto condividere con gli italiani e con Silvia Toffanin un pensiero intimo bellissimo: la forza dei ricordi.

Il marito di Maria De Filippi ha tre figli e quattro nipoti. I suoi gioielli si chiamano Saverio, Camilla e Gabriele. I primi due sono nati dalla sua relazione con Flaminia Morandi. Saverio Costanzo è oggi un affermato regista e produttore che ha diretto anche fiction e serie TV importanti come L’amica geniale.

Mentre Camilla è una scrittrice e mamma a tempo pieno. Il terzo figlio invece, Gabriele, è un ragazzo che Costanzo ha adottato con Maria De Filippi nel 2004. Per quanto riguarda i nipoti, Maurizio Costanzo, lo abbiamo detto poco prima, ne ha ben quattro: Brando, Nina, Tito e Bernardo.

Proprio di loro ha voluto parlare nell’intervista con Silvia Toffanin facendo delle dichiarazioni importanti. Maurizio Costanzo ha detto che il suo obiettivo è quello di costruire ricordi per i nipoti.

Il giornalista emoziona i social

Vuole che i figli dei suoi figli possano pensare in un futuro a lui, in maniera positiva, ricordando il passato con gioia e non con rammarico.

Costanzo confessa di non essere un nonno tradizionale, di non aver mai portato i suoi nipotini allo stadio o allo zoo ma dice di tenere a loro tantissimo. Le sue parole ma soprattutto i suoi gesti, ne sono la conferma.

Ogni giovedì organizza un pranzo con i suoi nipoti proprio per creare in loro ricordi che si augura, potranno portare con sé per tutta la vita.

L’intervista che Costanzo ha rilasciato alla Toffanin è stata una delle più emozionanti mai viste in televisione. Raramente il giornalista si concede alle telecamere. Questa volta però lo ha fatto e ha scritto una bellissima pagina di televisione italiana, come non la si vedeva da anni.