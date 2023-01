Asciugatrice, il trucco per asciugare tutto in pochi minuti: basta sprechi

Qual è il trucco per asciugare i panni in asciugatrice senza sprecare tempo e soldi? Con questo metodo i risultati sono immediati.

L’asciugatrice è uno degli elettrodomestici al momento più usati e desiderati dagli italiani. Questo è stato studiato appositamente per agevolare i lavaggi in inverno o in posti dove c’è moltissima umidità. Il suo processo di asciugatura è diretto con diversi programmi che si adattano perfettamente ai tessuti, oltre che alle modalità personali. Ma è possibile risparmiare tempo e soldi anche con l’asciugatrice? Gli esperti ci spiegano come fare.

Asciugare il bucato con l’asciugatrice: il metodo più veloce

Durante la stagione fredda fare il bucato significa dover aspettare dei tempi di asciugatura infiniti. Nel momento in cui in casa si può adottare una asciugatrice è sottointeso che ci siano non pochi vantaggi in merito.

È anche vero che se da una parte i panni asciugati all’aperto potrebbero avere un brutto odore di umidità, quelli che passano dall’asciugatrice potrebbero rovinarsi se non si sceglie il programma e anche il metodo corretto. Si parla soprattutto dei maglioni, che sullo stendino tendono ad allungare le fibre (rovinando del tutto la forma), mentre con l’elettrodomestico potrebbero sgualcirsi e creare i fastidiosi pallini.

Come poter avere maglioni pesanti asciutti e belli per un lungo tempo? Anche se la tecnologia ha fatto passi da gigante, nulla vieta di adottare metodo antichissimo e metterlo a disposizione di un elettrodomestico moderno.

Il metodo da usare con l’asciugatrice: bastano pochi minuti

Nel momento in cui il capo di abbigliamento deve affrontare la centrifuga, non si può mai sapere come ne uscirà. Nella maggior parte dei casi si potrebbero creare dei danni alle fibre, si potrebbero sviluppare i classici pallini fastidiosi e così via dicendo. Ci sono anche dei casi in cui la centrifuga non riesce ad eliminare tutta l’acqua, soprattutto sui capi molto pesanti.

Il primo step è sicuramente prendere il capo e strizzarlo con delicatezza, comprimendo con le mani per cercare di eliminare quanta più acqua possibile. Subito dopo si prendono due asciugamani puliti e asciutti. Uno verrà steso su un tavolo e il capo pesante verrà adagiato sopra stendendolo in ogni sua parte.

Poi si procede chiudendo a sacchetto il maglione con l’aiuto dell’asciugamano e poi fare la stessa cosa sulla parte superiore, con un secondo asciugamano. Ovviamente dipende dalla grandezza dello stesso e da quanta acqua ha immagazzinato durante il lavaggio. L’obiettivo è arrotolare il capo sull’asciugamano così che la spugna assorba tutta l’acqua. Subito dopo il capo potrà essere messo dentro l’asciugatrice, con una operazione che sarà veloce e meno dispendiosa del solito.

Chi desidera potrà inoltre togliere gli asciugamani umidi dal capo protagonista e prendere un’altro asciutto. Il pacchetto formato da maglione e asciugamano potrà essere messo dentro l’asciugatrice: questo metodo è ottimo per avere un capo asciutto completamente, senza che le fibre vengano rovinate. Optare per il programma veloce o ECO per rispettare la natura e risparmiare in bolletta.