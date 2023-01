Trovato un cadavere a Fluminimaggiore: potrebbe essere Massimo Frau

In queste ore è stato trovato un cadavere a Fluminimaggiore, in Sardegna, il quale appartiene a Massimo Frau.

Il 52enne è scomparso un anno fa, non è autosufficiente e si era allontanato da casa senza più fare ritorno.

Il ritrovamento di Massimo Frau

Un anno fa a Fluminimaggiore è scomparso Massimo Frau, 52enne del comune sardo svanito nel nulla il 2 gennaio 2022.

La conferma definitiva arriverà dall’esame del Dna ma i Carabinieri hanno trovato i documenti dell’uomo nelle tasche dei vestiti che aveva indosso.

Il cadavere si trovava nelle campagne e l’allarme è stato lanciato questa mattina da alcuni cacciatori che si trovavano nelle campagne del piccolo comune a sud della Sardegna per una battuta di caccia.

In particolare, questi si trovavano lo hanno notato seminascosto fra la vegetazione della zona di Sa Carrubba e hanno subito avvisato i Carabinieri di zona, che si sono precipitati sul posto.

Il sindaco Marco Corrias ha deciso di sospendere le manifestazioni in corso in zona in onore di Sant’Antonio, per rispettare quello che ha definito come un momento molto triste per la comunità.

Chi era Massimo Frau

Massimo aveva 52 anni e aveva problemi di salute molto gravi, che lo rendevano non autosufficiente. Misteriosamente scomparso il 2 gennaio del 2022, scattarono subito le ricerche dell’uomo dopo l’allarme lanciato dalla badante.

Purtroppo le forze dell’ordine non sono riusciti a trovare l’uomo e solo oggi, a distanza di oggi, c’è stata la svolta. Come abbiamo detto sarà l’autopsia ad avere l’ultima parola ma molto probabilmente si tratta proprio di lui.

Quel giorno di un anno fa, oltre ai documenti aveva portato con sé il cellulare e una ricetrasmittente che aveva acquistato pochi giorni prima e dalla quale non si separava mai.

Non è chiaro se anche questi oggetti siano stati ritrovati insieme alla salma ormai in avanzato stato di decomposizione, oppure no, perché la notizia è ancora relativamente recente e ancora le notizie sono abbastanza frammentarie.

Il 3 gennaio, giorno dopo la scomparsa, la badante che gli era stata assegnata dal Comune di residenza e che si prendeva cura di lui, non lo aveva trovato in casa e così si è subito preoccupata. Frau era seguito da una casa famiglia e da alcuni anni gli era stata assegnata una casa nel centro del Sulcis Iglesiente.

Il caso rimase irrisolto, tanto da arrivare poco dopo anche alla trasmissione “Chi l’ha visto?”.