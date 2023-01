“Vogliamo invecchiare insieme”, lietissimo annuncio UeD: lui la porta all’altare

By

Fiori d’arancio a UeD

Continuano le sorprese e i colpi di scena nel programma di Maria De Filippi. La pausa natalizia si è conclusa già da qualche settimana e la moglie di Maurizio Costanzo è ritornata a sedere sui suoi iconici gradini per raccontare ai telespettatori le vicende sentimentali dei giovani e meno giovani che sono alla ricerca dell’amore.

Ben 25 anni sono trascorsi dalla prima edizione del salotto dei sentimenti mariano. Il programma ha vissuto chiaramente un’evoluzione, in termini anche di organizzazione e impostazione del format, ma il successo è sempre lo stesso, forse ancora più oggi rispetto a ieri.

Tante le persone che nello studio Mediaset hanno trovato l’amore. Moltissime quelle che hanno messo su famiglia e altrettanto numerose quelle convolate a nozze. A proposito di matrimonio.

Proprio da UeD arriva la lieta notizia, quella che nessuno si aspettava: lui ha deciso di compiere il grande passo con lei e ha scelto di diventare suo marito. Ecco chi è pronto a convolare a nozze.

Loro pronti al matrimonio: lui la porta all’altare

Suonano le campane a festa per due amatissimi protagonisti del piccolo schermo. Loro hanno deciso di convolare a nozze: stiamo parlando di Serena Enardu e di Pago. Lei, lo ricorderete tutti, è stata una corteggiatrice e una delle troniste più amate, quasi un decennio fa, di Uomini e Donne.

Lui invece, ex marito di Miriana Trevisan e cantante di successo, lo abbiamo conosciuto come persona oltre che come personaggio a Temptation Island Vip e poi nella casa del Grande Fratello Vip.

Serena e Pago hanno avuto una storia sentimentale durata tanti anni, poi la crisi nel 2019 dopo la partecipazione all’Isola delle tentazioni: lei non si sentiva più amata da lui e lui si era impigrito stando con lei.

Insomma, una situazione che aveva portato la coppia a scoppiare. Sembrava tutto perduto fino a qualche mese fa, quando arriva la riappacificazione e la decisione di ritornare insieme.

La coppia ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi parlando dell’amore ritrovato e soprattutto del desiderio, non troppo lontano, di convolare a nozze. Pago e Serena si dicono pronti a fare il grande passo.

Ancora non c’è una data ma appena tutto sarà deciso verrà comunicato anche sui social. Hanno ritrovato l’amore, la complicità e l’affiatamento di un tempo, la ex corteggiatrice e il cantante che hanno ripreso la convivenza e oggi sono felici più che mai.

Pago ha dichiarato:

“La voglio sposare, noi vogliamo invecchiare insieme”.

Parole bellissime da sentirsi per Serena che aspettava questo da tempo. Per il momento, nessuno dei due ha fretta ma i fiori d’arancio sono un sogno nel cassetto che prima o poi si realizzerà.

Prima di incontrarsi ed intraprendere la loro lunga storia d’amore, Serena e Pago hanno avuto altri coniugi e anche dei figli. Serena è mamma di un giovanotto di nome Tommy che frequenta il liceo, nato prima che la sarda iniziasse la sua esperienza come corteggiatrice e poi tronista a UeD.

Pago invece è stato sposato per diversi anni con la ex valletta di Mike Bongiorno, Miriana Trevisan e con lei ha messo al mondo un figlio, Nicola, il suo gioiello più prezioso. La nuova coppia va d’amore e d’accordo con gli ex partner di entrambi e sono tutti una splendida famiglia allargata.

Dopo la crisi e le incomprensioni che hanno portato Pago e Serena a dirsi addio, finalmente il sole è tornato a splendere nelle loro vite. I due non potrebbero essere più contenti di essersi ritrovati. L’amore come al solito vince sempre su tutto.