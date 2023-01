Come sarebbe la classifica se la Juventus venisse penalizzata di 9 punti

By

Il procuratore federale, Giuseppe Chiné, ha richiesto una penalizzazione di 9 punti ai danni della Juventus nell’ambito del caso plusvalenze. Ma se tale richiesta venisse accolta, cerchiamo di vedere come si potrebbe ribaltare la classifica per la squadra di Allegri.

Attualmente la squadra bianconera ha totalizzato 37 punti ed è terza in classifica, con 9 punti in meno arriverebbe a 28 e sarebbe a meno 6 punti dalla zona Europa, o Europa o Conference League considerato che Lazio, Atalanta e Roma sono tutte a pari punti.

La classifica con il potenziale -9 per la Juventus

Se venisse accolta la richiesta del procuratore federale, Giuseppe Chinè, che ha chiesto una penalizzazione di 9 punti ai danni della Juventus, la situazione in classifica per la squadra di Massimiliano Allegri potrebbe ribaltarsi. L’obiettivo del procuratore, in effetti, è proprio quello di estromettere i bianconeri dall’Europa, Champions, Europa o Conference League, indistintamente.

Ecco, con i suoi 37 punti, la Juventus dovrebbe calare a 28, scivolando così a -19 dal Napoli capolista e -6 dal settimo posto, attualmente posizionati con 34 punti la Lazio, l’Atalanta e la Roma.

Con la penalizzazione, la squadra dei bianconeri, sarebbero, quindi, in ottava posizione, ma, al tempo stesso, gli mancherebbero solamente sei punti per potersi aggiudicare la tanto agognata zona Europa. Ancora incerta la probabilità se tale penalizzazione potrebbe avvenire nella classifica attuale oppure nella prossima stagione.La situazione si potrebbe ribaltare, con la partita dell’Atalanta la prossima domenica e con il girone di ritorno che avrà inizio a partire dal 27 gennaio.

La partita con l’Atalanta e il girone di ritorno

Nonostante la Juve non esprima un buon gioco, potrebbe approfittare dei passi falsi di Napoli e Milan; da tenere d’occhio l’Inter, reduce della Supercoppa italiana e che sta attraversando una buona striscia di vittorie.

In bilico, però, non ci sarebbe la permanenza di mister Allegri sulla panchina della Juventus, nonostante le 8 vittorie consecutive che hanno dato una svolta alla classifica: il gioco però non convince del tutto.

Sarà decisiva la partita di domenica, giorno 22, alle ore 20.45, presso il Juventus Stadium, contro l’Atalanta, la quale risulta essere in classifica con 34 punti, per un piazzamento in Champions League. Una classifica ancora che potrebbe ribaltarsi da qui a Maggio e con il conseguente girone di ritorno.

Una delle sconfitte più umilianti dei bianconeri, è stato lo scorso 13 gennaio allo stadio che porta il nome di Diego Armando Maradona, contro i partenopei, i quali hanno consolidato la vetta in classifica.