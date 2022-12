Vlahovic tra infortuni e mercato, il serbo rimane un mistero

Arrivato alla Juventus con l’obiettivo di cambiare totalmente le ambizioni della squadra Dusan Vlahovic ha certamente deluso in questo primo anno in bianconero dimostrandosi un talento purissimo ma (forse) ancora non pronto a vestire i panni del leader.



Per ritrovare l’ultima partita in cui Dusan Vlahovic ha giocato da titolare con la Juventus bisogna ritornare al 15 ottobre, da quel momento in poi il bomber serbo ha dovuto lottare con la pubalgia rinunciando a sfide decisive sia con Inter che con Lazio.

Al mondiale il numero 9 ha ritrovato minuti importanti ed ora punta a riprendersi la titolarità nell’attacco della Juventus.

Dusan non ha ancora smaltito la pubalgia ed i conseguenti problemi agli adduttori, la sua presenza contro la Cremonese rimane ancora in forte dubbio e da domani il giocatore inizierà ad allenarsi gradualmente con il resto del gruppo.

Ad oggi il ritorno in campo del serbo è un punto interrogativo, la pubalgia è infatti un infortunio solitamente molto scomodo per i calciatori che imparano soltanto con il tempo a convivere con il fastidio.

⚫ “Se cree que Dusan Vlahovic está disponible en el mercado debido a la agitación institucional en la Juventus”. [ESPN] pic.twitter.com/bzHDuiqFH4 — Soy Calcio (@SoyCalcio_) December 16, 2022

Tante big su Vlahovic; il suo futuro è ancora alla Juventus?

Nonostante un periodo non facile le voci sul possibile futuro di Vlahovic continuano a girare con insistenza ed il calciatore ha molti estimatori in giro per l’Europa.

La prossima estate sarà cruciale per il futuro dell’attaccante che potrebbe scegliere di lasciare la Juventus per una nuova esperienza in Premier League.

Vlahovic potrebbe rimanere coinvolto in un valzer di punte che lo poterebbe al Bayern Monaco qualora Kane decidesse di declinare l’offerta dei bavaresi.

Il Tottenham di Conte però potrebbe decidere di investire sull’ex Fiorentina in caso di addio di Kane, cosi come l’Arsenal di Arteta che non ha mai nascosto la sua simpatia per il giocatore.

La Juventus dovrà parlare con Vlahovic e soprattutto fare chiarezza su un calciatore che soltanto 12 mesi fa arrivava a Torino per una cifra vicina ai 70 milioni di euro.

Allegri ha bisogno di Vlahovic e aspetta il suo pieno recupero per continuare la rincorsa sul Napoli capolista ed inseguire il sogno di arrivare fino in fondo in Europa League.

Nelle prossime settimane ne sapremo di più, per il momento aspettiamo di vedere il calciatore di nuovo in campo a trascinare la Juventus.