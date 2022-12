Mauro Corona, avete mai visto il fratello? Due gocce d’acqua | FOTO

Mauro Corona ha presentato suo fratello durante la diretta di Cartabianca. Ecco la foto dell’uomo che gli somiglia tantissimo.

Una delle trasmissioni più amate del pubblico Rai è Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer che ha avuto un promozione in prima serata dopo essere stato per qualche anno mandato in onda di pomeriggio.

Grazie al successo avuto in termini di share, i dirigenti hanno deciso di mandarlo in onda nella fascia serale suddividendolo in tre parti dove in primis c’è un confronto tra due politici di fazioni diverse.

Mauro Corona: ecco suo fratello

Nella seconda parte, invece, c’è un dibattito tra due personalità con un carattere molto diverso tra loro che parlano di svariati temi che possono interessare il pubblico o di recente attualità.

Nella terza parte, infine, c’è una sezione dedicata alla cultura, all’arte e all’intrattenimento dove spesso vengono invitati anche personaggi dello spettacolo che raccontano la loro carriera o il loro ultimo lavoro.

Da qualche anno, all’interno del programma, c’è una presenza fissa che commenta quello che è accaduto durante la settimana e anche quello che è avvenuto all’interno della puntata in onda.

Stiamo parlando di Mauro Corona, alpinista e scrittore di best seller che nella sua vita ha dato un vero e proprio apporto positivo per quanto riguarda la scalata e la creazione di vie dedicate all’arrampicata.

Tra i suoi talenti c’è anche quello di scultore, infatti i suoi manufatti sono stati acquistati da Renato Gaiotti di Sacile dopo che avendoli ammirati nel suo studio se n’è innamorato decidendoli di volerli tutti quanti.

Il suo impegno verso l’arrampicata ha fatto si che si aprissero dei percorsi di scalinata che oggi hanno il suo nome ed ha fatto si che le falesie di Erto e Casso fossero attrezzate e diventassero mete principali di tutti coloro che praticano alpinismo.

Dedicatosi anche alla scrittura, comincia a pubblicare racconti su Il Gazzettino per poi decidere di focalizzarsi solamente sulla stesura di testi di narrativa che hanno come tema centrale il rapporto tra l’uomo e la natura.

Richeto Corona e la somiglianza con l’alpinista

All’interno del programma, ha spesso avuto un rapporto d’amore-odio con la conduttrice tant’è che nel 2020 fu allontanato dalla trasmissione per aver dato della gallina alla Berlinguer.

Nonostante tutto, l’uomo è tornato dopo qualche mese all’interno del programma, come ha sempre fatto collegandosi dalla sua umile dimora ma nell’ultima puntata ha fatto una sorpresa alla presentatrice.

L’uomo, si è fatto trovare in compagnia di suo fratello Richeto, al quale è molto affezionato e tutti quanti hanno notato come i due si somigliano molto anche se con dei tratti un po’ diversi.

Come Corona ha dichiarato in una passata intervista, inizialmente erano in tre ma uno dei suoi fratello è stato ucciso in una piscina in Germania all’età di 17 anni in circostanze non ancora chiare dopo tanti anni.

L’uomo, ha inoltre affermato che la decisione del suo fratello scomparso di andare via dal Paese è stata scelta per via di un padre molto violento che aveva deciso di chiuderli in un collegio e per evitare la miseria e la fame.

Per questo motivo, Mauro Corona ha spesso affermato di non aver mai perdonato suo padre e che il rapporto con il suo unico fratello rimasto è molto saldo per via di quello che hanno dovuto affrontare.