Gianluca Vialli, il gesto della mamma fa sperare tutti: cosa sarebbe accaduto

Un solo gesto da parte della mamma di Gianluca Vialli che fa sperare tutti quanti. Nessuno se lo sarebbe aspettato.

Gianluca Vialli sta combattendo giorno dopo giorno, giocando una partita che è sicuramente una delle più difficili da vincere. Per ora è riuscito a mettere in rete i suoi goal, ma negli ultimi giorni la notizia del suo peggioramento ha portato tutti a pensare al peggio. Il gesto della mamma di queste ore dona speranza ai fan del campione: nessuno se lo sarebbe mai aspettato e potrebbe accadere tutto il contrario di quanto sino ad oggi detto.

Le condizioni di salute di Gianluca Vialli

Sono ore e momenti di grande apprensione e preoccupazione per il grande campione Gianluca Vialli, ex centravanti della Juventus – Sampdoria e Nazionale Italiana. Sono passati pochi giorni dalla tragica morte dell’amico e collega Sinisa Mihajlovic e ora i fan del calcio vedono un’altra icona che lotta per la sua vita di sempre.

Vialli sta giocando una lunga partita contro il cancro al pancreas dal 2017 e solo pochi giorni fa ha dovuto lasciare il suo più grande amico Roberto Mancini per prendere una pausa dagli impegni con la Nazionale.

Il campione aveva detto di volersi concentrare e di voler prendere le ultime forze e aiutarsi, così da sconfiggere la fase della malattia che lo stava mettendo sotto pressione. Si spera ovviamente che questo possa essere solo un momento e che lui torni ad essere più forte che mai.

Nel frattempo i familiari non rilasciano alcuna dichiarazione e da Londra non si hanno notizie certe sulle condizioni di salute del campione.

Il gesto della mamma di Vialli sorprende tutti

Tuttavia, quello che trapela dai vari media del settore è che Vialli sia in condizioni critiche anche se il gesto della madre potrebbe far ben sperare. In queste ore, la mamma di 87 anni e uno dei suoi fratelli hanno lasciato Londra e hanno preso un aereo per Cremona – come evidenziato da Ansa.

Un ritorno in Italia che dona speranza, soprattutto perché fa credere che le condizioni del campione siano leggermente migliorate e non siano così gravi come fatto intendere. Come accennato, i parenti non rilasciano dichiarazioni e Vialli resta a Londra per seguire terapie specifiche combattendo per la sua vita.

La mamma di 87 anni Maria Teresa aveva lasciato Cremona velocemente per raggiungere il figlio a Londra. Qui Gianluca aveva già sostenuto dei cicli di chemioterapia quando gli era stato diagnosticato il cancro nel 2017.

Tutti i suoi amici, familiari, colleghi e sostenitori cercano di fargli forza tramite ogni tipo di messaggio. Il gesto della mamma viene visto in una maniera positiva e potrebbe essere che il campione in queste ultime ore abbia superato l’ennesima fase critica. Tuttavia, nelle prossime ore si potrà avere un quadro generale sulle condizioni di salute e su cosa dicono i medici.