Vlahovic tarda il rientro, è atteso a Torino in settimana

Inizia oggi ufficialmente il ritiro della Juventus di Massimiliano Allegri che alla Continassa dirigerà il primo allenamento della stagione riabbracciando tanti giovani e aspettando l’arrivo dei nuovi colpi del mercato e di Dusan Vlahovic, ancora in Serbia per risolvere la pubalgia



Inizia una stagione fondamentale per Massimiliano Allegri che dopo il ritorno amaro dello scorso anno ha l’obiettivo di riportare la sua Juventus a vincere sia in Italia che in Europa dimostrando di aver lavorato bene sul mercato di essere all’altezza delle milanesi.

Tanti i giovani presenti oggi alla Continassa, su tutti Nicolò Fagioli, rientrato dal prestito alla Cremonese e determinato a guadagnarsi spazio anche con la maglia della sua amata Juventus.

Vlahovic posticipa il su rientro

Doveva esserci anche Dusan Vlahovic alla Continassa, il serbo però, d’accordo con il club, ha deciso di posticipare il suo rientro in Italia per continuare le cure in atto per risolvere il problema legato alla pubalgia che ne ha condizionato l’ultima parte di stagione

Per l’attaccante classe 2000 la prossima dovrà essere la stagione della definitiva consacrazione nel nostro campionato, sostenuto anche dalla società bianconera che, dopo aver investito su di lui a Gennaio, ha deciso di metterlo al centro del progetto di rinascita rinforzando La Rosa e affiancandolo a giocatori di talento e personalità.

Allegri valuterà i tanti giovani che rientrano dai vari prestiti con un’attenzione particolare a Fagioli e Miretti, decisi a rimanere sotto la Mole per giocarsi le proprie chance con la maglia più prestigiosa d’Italia.

A Torino atteso a giorni anche Paul Pogba

I tifosi della Juventus aspettano il ritorno di Paul Pogba che ha deciso di ritornare a Torino dopo sei stagioni con il Manchester United ed è atteso in questi giorni nel capoluogo piemontese per svolgere le visite mediche di rito e firmare un quadriennale con i bianconeri.

In questa settimana dovrebbe sbloccarsi definitivamente anche la trattativa con Angel Di Maria con l’argentino che sarà il secondo grande colpo di mercato di questo 2022 per Arrivabene e Cherubini.

Il club continuerà a parlare con il Chelsea per chiudere la cessione di De Ligt che, recentemente, ha rifiutato il rinnovo con la Juventus chiedendo di essere ceduto al club londinese.

Una volta finalizzata la cessione del difensore spagnolo i bianconeri proveranno a chiudere con la Roma per Nicolò Zaniolo, prescelto di Massimiliano Allegri per sostituire l’argentino Paulo Dybala, sempre pù vicino all’Inter di Simone Inzaghi.