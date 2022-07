Condizionatore, arriva l’obbligo: se non lo fai ti becchi 10 mila euro di multa | Sei finito

Condizionatore: è fondamentale verificare che l’installatore sia iscritto alla Banca Dati Fgas. Se non lo fai ti becchi una multa.

Il caldo afoso di questi giorni ha costretto molti italiani ad acquistare un condizionatore. Nonostante il rincaro delle bollette energia elettrica e gas, l’installazione di un condizionatore può nascondere un rischio rilevante: ecco di cosa di tratta. Se non lo fai rischi di pagare una multa di 10.000 euro.

Acquistare un condizionatore: i fattori da tenere in considerazione

Prima di acquistare un condizionatore è necessario tenere in considerazione una serie di fattori da valutare attentamente. È meglio acquistare un condizionatore portatile o uno fisso? Cosa sono i condizionatori inverter? Quali sono le altre funzionalità necessarie? Scopriamo quali sono i fattori da tenere in considerazione quando si valuta l’acquisto di un condizionatore.

Condizionatore portatile o fisso?

Il primo fattore da valutare è se acquistare un condizionatore fisso o portatile. Quello portatile si contraddistingue per la sua mobilità, si tratta di un elettrodomestico compatto che può essere facilmente trasportato da un ambiente all’altro. Non è necessario effettuare alcun lavoro di muratura per procedere all’installazione.

Il condizionatore fisso si compone di un motore esterno e di un’unità per la refrigerazione dell’ambiente. È necessario mettere in conto la manodopera del tecnico specializzato per procedere all’installazione. Il condizionatore fisso è più silenzioso ed è più indicato per gli ambienti destinati al riposo notturno.

Quante stanze si devono rinfrescare?

Altro fattore da valutare attentamente è il numero di stanze che devono essere rinfrescate. Se si ha necessità di rinfrescare una stanza è possibile optare per l’acquisto di un condizionatore portatile. Se si ha necessità di rinfrescare più ambienti di una certa metratura, è possibile optare per l’acquisto di un condizionatore fisso.

Cos’è un climatizzatore inverter?

Un climatizzatore inverter si caratterizza per la regolazione costante della temperatura interna. Un apparecchio di tipo inverter diffonde aria fredda alla massima potenza in tempi assolutamente brevi.

Condizionatore: attenzione a questa Banca Dati Fgas

Una volta che si acquista un condizionatore è fondamentale verificare che l’installatore sia iscritto alla Banca Dati Fgas. La Normativa F-Gas è stata introdotta in Italia con il DPR 146/2018 ed impone regole rigide a produttori, installatori e rivenditori. Nel caso in cui i consumatori siano coinvolti scatta la sanzione che varia da 10.000 a 100.000 euro.

La normativa impone di far installare il condizionatore da tecnici certificati F-Gas. La normativa Fgas obbliga il consumatore a far controllare una volta all’anno il proprio condizionatore. Tale obbligo decade per gli impianti di potenza inferiore a 7kw che utilizzano il gas refrigerante R32.