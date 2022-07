Test per accedere all’Università di Medicina | Partono oggi le iscrizioni

È una delle professioni più ambite da tantissimi ragazzi. Partono oggi le iscrizioni ai test per le Università di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. La nuova modalità dei test, e anche altre, sono le novità che aspettano i ragazzi.

Un decreto ministeriale ad hoc stabilisce le modalità di iscrizione e di partecipazione ai test. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Test Medicina: il primo step

Il medico: una professione che, sin da bambini, sognano di fare in molti. Poi con il passare degli anni la passione può aumentare o spostarsi altrove.

Quel che è certo è che il percorso per diventarlo non è sempre così semplice. Il primo passo è proprio quello dell’ingresso all’Università, dove il futuro medico potrà formarsi, comprendere e capire ancora di più l’amore e la dedizione per la sua professione.

L’Università è il primo step di accesso. A partire da oggi, infatti, sono aperte le iscrizioni per partecipare ai test di accesso per l’ingresso all’Università di Veterinaria, medicina e chirurgia e odontoiatria. Le iscrizioni possono esser effettuate mediante il portale dedicato.

Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, lo scorso 2 luglio ha firmato anche il decreto che stabilisce, anche se in via ancora provvisoria, il numero dei posti disponibili per accedere ai corsi di laurea, sia quella magistrale che quella a ciclo unico per l’anno accademico 2022 – 2023 che sta per iniziare.

Ciò che si è notato è che è anche aumentato il numero dei posti disponibili (aperti anche ai candidati, sempre residenti in Italia, ma dei Paesi dell’Unione Europea o extra europei): sono 14740. Lo scorso anno, per la facoltà di Medicina e chirurgia erano 14020 lo scorso anno e di 1136 per i candidati stranieri.

Anche per le altre facoltà a numero chiuso, il Ministero ha stabilito i numeri dei posti disponibili, tutti ancora in linea provvisoria, in attesa di un accordo con le Regioni e le Province autonome.

Per la facoltà di Odontoiatria, per la laurea magistrale, i posti disponibili sono 1330 mentre per Veterinaria, sempre laurea magistrale, sono 1040.

Le modalità di iscrizione e quando si svolgeranno i test

Anche per le professioni sanitarie sono stati stabiliti dei numeri massimi per l’accesso ai corsi di laurea specifici, che vanno dai 407 di terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, i 1097 di ostetricia, ai 2622 di fisioterapia, sino a 915 di logopedia (solo per citare le più comuni e quelle con maggior numero di posti).

Ma come iscriversi? Tutti i ragazzi che hanno intenzioni di intraprendere questo percorso di studi da oggi potranno iscriversi, attraverso il portale dedicato, ai test di accesso.

Le prove nazionali saranno svolte a partire da martedì 6 settembre (con i corsi di laurea in medicina, a cui faranno seguito protesi dentaria e odontoiatria) sino a mercoledì 28 settembre, quando invece ci saranno i candidati all’accesso alla laurea magistrale delle professioni sanitarie.