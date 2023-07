Viveva in questa stalla da oltre 15 anni, vedendo l’interno i vicini si stupiscono

Da oltre 15 anni abitava in una stalla. Per tutti era un uomo povero e nulla più. Invece, ciò che i vicini videro dentro casa li sconvolse.

C’è una persona tra i tuoi conoscenti che indossa sempre gli stessi vestiti, cammina per molti anni con la stessa borsa, non comunica con nessuno e si comporta in modo piuttosto strano?

La maggior parte lo considererebbe un perdente nella vita, mentre altri potrebbe pensare che abbia tanti soldi nei cassonetti da garantire una vecchiaia confortevole non solo a lui, ma anche ai suoi figli. Insomma, un finto povero.

Ma un uomo del Regno Unito, di cui si parlerà oggi, potrebbe ricevere una medaglia d’oro in tal senso. Infatti ha interpretato il ruolo di povero per 15 lunghi anni.

Nessuno poteva nemmeno immaginare che avesse guadagnato qualche milione di sterline. Come ha fatto? Cominciamo dall’inizio.

Bancarotta dichiarata all’inizio degli anni 2000

All’inizio degli anni 2000, un uomo d’affari di nome Alan Yeomans ha presentato istanza di fallimento. Non c’è niente di sorprendente in questo, poiché può succedere a chiunque.

Alan ha informato le autorità competenti che la sua attività ha portato solo perdite e, pertanto, è stato costretto a vendere non solo la sua azienda, ma tutte le sue proprietà per saldare i suoi debiti.

Nonostante tutte le azioni intraprese, aveva ancora prestiti da pagare. Alan affermò di avere solo i soldi necessari per soddisfare i suoi bisogni più impellenti.

Cosa c’è da dire sulla sua abitazione? L’uomo si dichiarò fallito e si stabilì in un fienile. Gli amici smisero di parlargli.

Ciò accade spesso anche alle persone che perdono la loro posizione finanziaria nella società. Coloro che considerava persone vicine ora ridevano semplicemente di lui.

La sua nuova dimora era in precedenza una stalla. Alan aveva solo pochi soldi, quindi dovette comprare la tappezzeria più economica. I lavori di riparazione passarono direttamente dalle sue mani.

Anche il tetto era in rovina. I pettegolezzi e le battute dei vicini non lo infastidivano affatto. Non comunicava con nessuno, solo occasionalmente usciva in strada.

L’uomo si vestiva in modo molto modesto. Girava sempre con la stessa camicia e gli stessi pantaloni, come se non avesse altre cose.

Alan doveva presentarsi in tribunale ogni anno per confermare la sua situazione finanziaria e arrivava sempre nel giorno stabilito.

Una scoperta scioccante nella stalla

Ma un giorno non si presentò. Le autorità si mossero rapidamente e andarono a casa sua. Fu facile per la individuare la sua abitazione, che in realtà sembrava un fienile dall’esterno.

Quando, su loro richiesta, l’uomo ha aperto la porta, i poliziotti sono rimasti sbalorditi da ciò che hanno visto.

All’interno c’era un’enorme scalinata, ricoperta da un tappeto rosso ornato di fili d’oro. Per gli interni sono stati utilizzati solo i tipi di legno più costosi.

Dipinti originali di artisti famosi appesi alle pareti, che costano una fortuna. Nella stanza c’erano posizionate bellissime statue, mentre lampadari chic pendevano dal soffitto.

L’abitazione conteneva sei camere da letto, una grande biblioteca, che comprendeva costose copie di libri, una palestra e stanze per gli ospiti.

C’era un posto per la piscina e persino per la pista da ballo. Tutto ciò, ovviamente, non era chiaro. Forse lui, per rallegrare la sua solitudine, aveva organizzato feste solo per sé?

L’abitazione era decorata con figurine da collezione, mobili antichi, vasi costosi. Ma questa non era la cosa più importante!

Uno dei suoi dipinti nascondeva una porta segreta, dietro la quale c’era un grande giardino dove il britannico coltivava piante proibite, che poi vendeva.

È così che è riuscito ad accumulare una fortuna. Dalla vendita di queste piante, Alan ha guadagnato due milioni di sterline e ha nascosto le sue attività per 15 anni.